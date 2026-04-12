Aleksandar Stojadinović podigao atmosferu do usijanja! Despić podigao Karleušu pa je vrteo u nedogled: Sad kad nisam povratila... (VIDEO)

Ovo će biti viralno!

Poslednji kandidat ove večeri bio je Aleksandar Stojadinović, koji se ovoga puta predstavio pesmom Radeta Kosmajca "Moj početak i moj kraj", a njegova mentorka je Zorica Brunclik, a na njenom mestu večeras je Kemiš.

Nakon ovoga on je otpevao i pesmu Šabana Šaulića "Hajde srećo moja", a potom je žiri rekao svoje - sva četiri da za Aleksandra. Dok je Aleksandar pevao Desingerica je podigao Jelenu i vrteo je u vazduhu bezbroj krugova, tako da njoj nije bilo dobro kad je trebalo da ponovo stane na noge.

- Ovo ti se zove vertigo - rekla je Viki.

- Sad kad nisam povratila neću nikad - rekla je Jelena.

- Jesi eno povratila si Despiću u uvo, briše se - rekao je Bosanac.

- Jak je kao konj, treba mene podići, ja imam 70 kila bajo - rekla je Jelena.

- Bistro ti bilo - rekao je Bosanac.

- Zadovoljan si, naročito prvom pesmom, to je Zoričina i moja pesma - rekao je Kemiš.

- Bio si jako dobar, u prvoj pesmi naročito, druga pesma mogli bismo da komentarišemo, ali neka ti je sa srećom, da završimo lepo - rekla je Viki.

- Ovaj dečko je večeras pokidao, pogovo druga pesma, bila je bomba, ja sam se vrtela, ali bila mi je novogodišnja vrteška, balerina na sajmu, nikad mi bolje u životu nije bilo, čestitam na sva četiri - rekla je Jelena.

Autor: R.L.