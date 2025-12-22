AKTUELNO

Zadruga

Kažu da će biti bolje, da imaš volje... Miljana ima novu hit izjavu o Novoj godini, SVAKA ČAST PRAZNICIMA ODLAZI U PENZIJU! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo će biti viralno!

Robot Toša došao je u Belu kuću i odmah došao kod Miljane Kulić, te ju je pitao kako je.

- Znala sam i za bolje dane - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moram da ti kažem da si smršala, Miko, ti se sušiš - rekao je Toša.

- Iznervirala sam se zbog Ivana, zato što nema ni trunku empatije prema meni, zna da sam rekla da Željko pošalje i njemu čestitiku, sve mi se skupilo, on je izvređao mene i moju porodicu, nikad me nije pitao kako sam, je l' sve u redu, da mi kaže Dobro jutro, to bi mi mnogo značilo, osećam se bezvredno, slika se sa mnom kao sa stubom. Pitala sam ga da li me voli na bilo koji način, kao majku svog deteta, kaže "Ne", to je očekivano od njega, već viđeno. Onda krenem da se šminkam, pa pitam što da se šminkam. Kažu da će od Nove godine sve biti bolje, da treba da imaš volje, ali meni biti bolje neće - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

MEČKI KROZ D*PE JE PROŠLA! Miljana besna kao ris na Maju Marinković, rešila da progovori o njenim RANIM RADOVIMA! (VIDEO)

Društvo

DA LI ĆE BITI SNEGA ZA NOVU GODINU? Meteorolog otkrio šta nas verovatno čeka

Društvo

Evo da li će biti SNEGA ZA NOVU GODINU u Srbiji: Ovo je DETALJNA PROGNOZA za decembar

Zadruga

GUSTA MU MAGLA NIJE SMETALA! Toša s pesmom ušetao u Elitu! (VIDEO)

Zadruga

SVI NA PINK! Vreme je da se sve karte bace na sto, Kačavenda stigla kod Drveta mudrosti!

Zadruga

DA LI STE SPREMNI ZA TOTALNO RASKRINKAVANJE? Svi odmah na Pink, počinje Izbor potrčka i Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem!