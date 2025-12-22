Kažu da će biti bolje, da imaš volje... Miljana ima novu hit izjavu o Novoj godini, SVAKA ČAST PRAZNICIMA ODLAZI U PENZIJU! (VIDEO)

Robot Toša došao je u Belu kuću i odmah došao kod Miljane Kulić, te ju je pitao kako je.

- Znala sam i za bolje dane - rekla je Miljana.

- Moram da ti kažem da si smršala, Miko, ti se sušiš - rekao je Toša.

- Iznervirala sam se zbog Ivana, zato što nema ni trunku empatije prema meni, zna da sam rekla da Željko pošalje i njemu čestitiku, sve mi se skupilo, on je izvređao mene i moju porodicu, nikad me nije pitao kako sam, je l' sve u redu, da mi kaže Dobro jutro, to bi mi mnogo značilo, osećam se bezvredno, slika se sa mnom kao sa stubom. Pitala sam ga da li me voli na bilo koji način, kao majku svog deteta, kaže "Ne", to je očekivano od njega, već viđeno. Onda krenem da se šminkam, pa pitam što da se šminkam. Kažu da će od Nove godine sve biti bolje, da treba da imaš volje, ali meni biti bolje neće - rekla je Miljana.

