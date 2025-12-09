Evo da li će biti SNEGA ZA NOVU GODINU u Srbiji: Ovo je DETALJNA PROGNOZA za decembar

U nastavku decembra na vreme u Srbiji delovaće polje visokog vazdušnog pritiska, tako da će vreme biti vrlo stabilno.

Jutra će biti prohladna i maglovita, tokom dana sunčano i toplo za ovo doba godine.

U pojedinim predelima magla i niska oblačnost očekuju se tokom celog dana, naročito u nizijama i u Vojvodini i tim predelima biće hladnije.

Maksimalna temperatura u narednom periodu u većini predela biće iznad 10 stepeni, lokalno i do 15 stepeni.

U predelima sa maglom biće hladnije, temperatura od 0 do 5 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, ono pravo zimsko zahlađenje sa snegom ne očekuje se ni u narednih desetak dana.

Razlog ovome je snažna aktivnost ciklona iznad Atlantrika, koji prema evropskom kopnu šalju veoma toplu vazdušnu masu sa juga i sa Mediterana. Istovremeno, polje visokog vazdušnog priiska, predstavljaće bloking za prodor ciklona i oblačnih sistema sa padavinama unutar evropskog kopna.

Kada je reč o Novoj godini, u ovom trenutku je i više nego rano prognozirati šta se očekuje tokom tih dana, ali bar do pred sam kraj ove godine nema na vidiku da će doći do jačeg zahlađenja sa padavinama.

Ako se osvrnemo na merenja i praćenja kroz prošlost, statitisika pokazje da su u proseku tri Nove godine od 10 sa snegom, tri sa kišom i tri suve i bez padavina ili sa maglom. Dakle, šanse za sneg su oko 30%. Naše Nove godine nisu u proseku tako snežne, pogotovo ne poslednjih godina. Zato ako sada planirate sneg za Novu godinu, planirajte put planina, pogotovo viših planinskih predela i centara.

Autor: S.M.