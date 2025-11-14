OVO JE DAN DRASTIČNE PROMENE VREMENA U SRBIJI: Očekuje se jako ZAHLAĐENJE, a prete i obilne padavine

Nastavlja se uticaj anticklona i visokog vazdušnog pritiska, uz stabilno vreme. Ovakvo vreme zadržaće se do kraja sedmice. Nažalost, magla i dalje smanjuje vidljivost na području Vojvodine.

Sa Mediterana se narednih dana očekuje priliv još toplije vazdušne mase, pa će maksimalna temperatura biti do 20 stepeni, lokalno i do 23. Samo će u predelima sa maglom biti hladnije, do 10 stepeni.

U nedelju na severu Srbije povećanje oblačnosti, a na severu Vojvodine ponedge i slaba kiša.

Veoma toplo vreme očekuje se i u ponedeljak, ali uz naoblačenje i jak severozapadni vetar.

U noći ka utorku i tokom utorka jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima.

Očekuju se obilnije padavine, a ponegde se očekuje da padne i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru.

Očekuje se jače zahlađenje, a vetar će biti u skretanju na jak severozapadni, povremeno i sa olujnim udarima

S obzirom na to da će temperature do ponedeljka biti i za 10 do 15 stepeni više od proseka za ovo doba godine, pad za više od 10 stepeni koje se očekuje u utorak vratiće temperature na prosečne vrednosti za ovo doba godine.

Autor: Iva Besarabić