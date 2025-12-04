Prognoza do 20. decembra, spremite se za ono što sledi! Kiša stiže u Srbiju, a očekuje se i nešto još JAČE

Na vreme u Srbiji danas će uticati snažan ciklon koji se premešta sa Jonskog mora prema srednjem delu Jadranskog, a tokom vikenda ciklon iz Grčke. Istovremeno, sa istoka će dominirati polje visokog vazdušnog pritiska.

U četvrtak oblačno i vrlo vetrovito, a kiša će u sklopu ciklona stići do južnih, zapadnih i severozapadnih delova Srbije i doneti kišu. U ostalim predelima Srbije biće suvo, a prolazna kiša sredinom dana zahvatila bi i centralne delove Srbije.

Usled veoma izraženog gradijenta vazdušnog pritiska, biće veoma vetrovito. Jugoistočni vetar u košavskom području biće veoma jak, povremeno sa olujnim udarima, na jugu Banata i do 100 kilometara na sat.

Maksimalna temperatura biće od 8 do 12 stepeni, u Beogradu do 11.

Kišovito se u većem delu Srbije očekuje u petak. Biće i dalje veoma vetrovito, a temperatura bez bitnije promene.

Tokom vikenda vreme u Srbiji biće i dalje oblačno, ponegde sa kišom, na višim planinama sa snegom.

Košava će prestati, tako da vetar neće biti više jak, a vetar će biti u skretanju na severoistočni.

Za razliku od veoma obilnih padavina i sa mogućim problemima sa poplavama u Grčkoj, padavine u Srbiji biće znatno slabijeg intenziteta.

Sledeće sedmice biće uglavnom suvo i natprosečno toplo, s obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovaj deo decembra od 5 do 9 stepeni.

Za sada i dalje nema na vidiku da će doći do ozbiljnijeg zimskog zahlađenja sa snegom, bar ne u narednih desetak dana, tako da će natprosečno toplo vreme u Srbiji ostati najmanje bar do 20. decembra.

Autor: Jovana Nerić