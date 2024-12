Snažan ciklon stiže u Srbiju: Očekuje se i do pola metra snega, a evo kakva će situacija biti u Beogradu

Srbija se od danas nalazi pod uticajem snažnog ciklona, koji se svojim centrom premešta duž Jadrana prema jugoistoku. Ovaj ciklon premeštaće se narednih dana veoma sporo i snažno će uticati na vreme u Srbiji i na Balkanu.

Već jutros jaka kiša zahvatila je Srem, Mačvu, Podrinje, Kolubarski okrug, sever Šumadije i Beograd, dok je u delovima Podrinja i u Loznici kiša prešla i u obilni sneg. U nastavku dana širom Srbije padaće jaka kiša, uz prelazak u sunežicu i veoma vlažan sneg. Jedino će na istoku Srbije padati samo kiša.

Obilni sneg padaće širom Srbije i u utorak, kiša samo na istoku zemlje.

Danas i sutra širom Srbije očekuju se veće količine padavina. Očekuje se da padne od 10 do 30 litara padavina po kvadratnom metru, a u delovima centralne, zapadne i istočne Srbije lokalno i više od 50 litara.

U brdsko-planisnkim predelima očekuje se da padne 20, pa i više od 30 centimetara snega, lokalno u zapadnim i jugozapadnim predelima i do pola metra.

U nizijama i gradovima u predelima sa snegom očekuje se da padne od 10 do 30 cm snega, lokalno više, najviše u Kolubarskom okrugu, Mačvi, Podrinju, na zapadu Srbije i u delovima Raškog i Moravičkog okruga.

Najmanje snega biće u Vojvodini, u Banatu i manje od 10 cm i u dolini Velike i Južne morave i na području Metohije.

Na istoku Srbije zbog kiše, ne očekuje se formiranje snežnog pokrivača.

I pored formiranja u nižim predelima i gradovima, s obzirom na to da će temperature ostati u plusu, snežni pokrivač će se i topiti ili sporije formirati, a na malom prostoru snežni pokrivač može se značajno razlikovati, pogotovo sa malom promenom nadmorske visine.

Kiša će do kraja dana i u Beogrdu preći u sneg, a do srede očekuje da širom grada padne oko 10 cm snega, u višim delovima grada i više, na južnom i jugozapadnom obodu i do 20-30 cm snega, a u delovima grada koji pripadaju Bačkoj, Sremu i Banatu i manje od 10 cm.

Ovog jutra i prepodneva na jugu Banata i u Podunavlju duva jak jugoistočni vetar, imaće povremeno i olujne udare, a jaka košava duvaće i u Beogradu. Istovremeno, u Sremu, Banatu, Podrinju i u Mačvi počeo je da duva severoistočni vetar, koji se posle podne očekuje i u ostalim predelima Srbije

U sredu se zbog manjeg otopljenja, u nižim predelima Srbije povremeno očekuje i kiša, a u četvrtak ponovo sneg. Međuim, najobilnije padavine očekuju se danas i sutra.

Kako će sneg biti veoma mokar, vlažan i težak, mogao bi da zbog svoje težine napravi problem na drveću, granama, elektro mreži, ali i na svim objektima kod kojih može doći do preopterećenja usled teškog snega.

Putevi će biti veoma mokri i klizavi, u brdsko-planinskim predelima uz veće zadržavanje snega, uz obaveznu upotrebu zimske opreme i lanaca. Sneg se očekuje i na mnogim putevima u nižim predelima i u gradovima, pa na put ne treba kretati bez zimske opreme. S obzirom na to da se očekuju nepovoljne vremenske pojave, neophodno je redovno pratiti državne i nadležne službe i njihova zvanična upozorenja i ponašati se u skladu sa takvim najavama. Ovakvo vreme iako nepovoljno, u skladu je sa kalendarom i potrebno je se prilagoditi aktuelnoj vremenskoj situaciji.

Trenutne temperature u Srbiji kreću se od 1 do 5°C, u Beogradu je 3°C. Sjencia meri 0°C, Vranje ,Vranje -1°C, Zlatibor -2 i Kopaonik -3°C.

Inače, unutar ciklona kruži hladna i veoma vlažna vazdušna masa, pa se u Srbiji očekuje priliv hladnije vazdušne mase, uz hladno i pravo zimsko vreme sa obilnim snegom.

Maksimalna temperatura biće danas od 1 do 5°C, na isoku i jugoistoku Srbije do 7 °C.

Maksimalna temperatura sutra od 0 do 4°C.

Malo toplije očekuje se u sredu, a u četvrtak ponovo hladnije.

U petak i za vikend očekuje se vrlo hladno, ali i suvo vreme, uz ledene dane, s obzirom na to da temperature ni tokom dana neće preći iznad 0°C.

Autor: Snežana Milovanov