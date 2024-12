Snežna oluja blokirala region: I Srbija će biti zavejana, temperatura pada

Balkansko poluostrvo nalazi se pod uticajem veoma snažnog ciklona, unutar koga kruži hladna i veoma vlažna vazdušna masa. Ovaj ciklon svojim centrom premešta se duž Jadranskog mora prema jugoistoku.

Već prethodne večeri jaka i obilna kiša zahvatila je severni deo Jadrana i Istru, dok je obilni sneg padao u Sloveniji i u Gorskom Kotaru.

U toku noći sneg se širio i na Bosnu, a jaki pljuskovi Jadranom, dok je obilni sneg počeo da pada i u zaleđu Jadrana.

Danas u regionu prava snežna oluja. Sneg veje u celoj Bosni, na severu Hercegovine i na severu Crne Gore, ali i u kontinetalnim delovima Hrvatske. Na severozapadu Hrvatske došlo je do prestanka padavina, a jaka kiša pada još samo u Dalmaciji, dok sneg veje unutar Dalmacije i u Gorskom Kotaru. U oblasti Jadrana duva i olujna bura, dok su ispod Velebita udari orkanski, čak 150 km/h. Olujna bura nosi pahulje snega čak i do obale Jadrana.

I dok širom Crne Gore pada jaka kiša, u planinama, na severu i na zapadu veje sneg, a sneg se spustio sve do planinama na nekoh 600-700 metara iznad Jadranskog mora.

U predelima sa snegom očekuje se i do 30 cm snega, a u predelima sa kišom duž Jadrana i više od 100 litara, uz opasnost od urbanih poplava i bujica. Ponegde se očekuju i oluje sa grmljavinom.

Kiša i sneg iz regiona zahvatili su i Srbiju, a u naredna dva dana očekuju se veoma obilne padavine, u gradovima i do 30 cm snega, a na planinama zapadne i jugozapadne Srbije i do pola metra.

Ciklon će najobilniji sneg u naredna dva dana doneti Bosni i severu Hercegovine. Očekuje se da padne od 30 do 40 cm snega, u gradovima od 10 do 30 cm, loalno i više, a najviše snega biće na planinama, lokalno i do neverovatnih 70 cm. S obzirom na da će duvati jak severni vetar, očekuju se vejavica i mećava. Saobraćaj već sada je otežan i bez zimske opreme i lanaca ne treba kretati na put. Mnogi putni pravci u naredna dva dana mogli bi biti i neprohodni, s obzirom na to da se očekuje snežna oluja. Sneg će zavejati mnoga područja, ali i šire područje Banjaluke, Sarajeva, Tuzle i mnoga druga područja, naročito u centralni i istočnim predelima.

Kako se očekuju veoma nepovoljne vremenske pojave, potrebno je redovno pratiti državne i nadležne službe i njihova upozorenja.

Postepena stabilizacija vremena očekuje se od četvrtka, a od petka se uz suvo vreme, očekuju i ledeni dani, uz temperature tokom celog dana ispod 0°C.

Autor: Snežana Milovanov