MEČKI KROZ D*PE JE PROŠLA! Miljana besna kao ris na Maju Marinković, rešila da progovori o njenim RANIM RADOVIMA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo će biti opasno!

Robot Toša razgovarao je danas u dvorištu sa Miljanom Kulić, a onda se odmah požalila na Maju Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Filip i ja smo se poljubili na blic kad sam mu dala pivo, a Maji se toliko zgadilo, okrenula je očima, ne razumem ni ja, zgadio joj se taj poljubac, bio je na blic, a to je isto sam uradila pre mesec dana. Ne znam zašto zatvoren prostor to pravi od mene. Maja koja je okrenula očima, koja je mečki kroz d*pe prošla, ja sam je štitila, nisam pominjala njene rane radove, a ona se kao gadi, koliko bih ja trebalo da se gadim? Bila mi je jako draga, pala mi je u očima, klela mi se u Takija da to nije uradila pre mesec dana. Ni sa Teodorom neću reč progovoriti - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

