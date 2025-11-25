ĐUBRE JEDNO, NOGA MI JE PLAVA! Maja besna kao ris na Filipa, on je o'ladio! (VIDEO)

Ovo mu je zamerila.

Maja Marinković danas se saplela ispred radionice i razbila nogu. Nakon što je Goca Džehverović došla do nje Maja se požalila da je Filip Đukić nije obišao da vidi kako je.

- Đubre jedne, noga mi plava, nisi došao da vidiš kako sam, pala sam tamo na ćošku od radionice. Fljus u koleno, polomim se kao p*čka, ja sam vrištala od bola, nisam mogla da ustanem - rekla je Maja.

- Nije ti ništa, ne bi mogla da hodaš da si sj*bala nešto - istakao je Filip.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.