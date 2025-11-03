AKTUELNO

Zadruga

Ipak joj nije svejedno! Mina SLOMLJENA jer je Terzini prijatelji i porodica nisu ni pomenuli: A moja mama je... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Zameriće mu ovo?

Tokom rođendana Bore Terzića Terze, Mina Vrbaški se izdvojila u dvorištu sa Saletom Luksom kako bi se požalila da joj je krivo što je Borini u čestitkama nisu ni pomenuli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Krivo mi je, počela sam da se zaljubljujem. Možda je na početku izgledalo loše sa moje strane, moja mama sad pošalje čestitku - rekla je Mina.

- A ovi te nisu pozdravili, ma boli te k*rac - rekao je Luks.

Foto: TV Pink Printscreen

- Znam, ja to ne mogu da sakrijem, a ne želim da mu pokvarim rođendan. Porodica je najbitnija, njihovo mišljenje je najbitnije - ponovo se poželila Mina.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

