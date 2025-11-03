Ipak joj nije svejedno! Mina SLOMLJENA jer je Terzini prijatelji i porodica nisu ni pomenuli: A moja mama je... (VIDEO)

Zameriće mu ovo?
Tokom rođendana Bore Terzića Terze, Mina Vrbaški se izdvojila u dvorištu sa Saletom Luksom kako bi se požalila da joj je krivo što je Borini u čestitkama nisu ni pomenuli.
- Krivo mi je, počela sam da se zaljubljujem. Možda je na početku izgledalo loše sa moje strane, moja mama sad pošalje čestitku - rekla je Mina.
- A ovi te nisu pozdravili, ma boli te k*rac - rekao je Luks.
- Znam, ja to ne mogu da sakrijem, a ne želim da mu pokvarim rođendan. Porodica je najbitnija, njihovo mišljenje je najbitnije - ponovo se poželila Mina.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.