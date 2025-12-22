GUSTA MU MAGLA NIJE SMETALA! Toša s pesmom ušetao u Elitu! (VIDEO)

Ovo će biti hit.
Robot Toša upravo je ušao u Belu kuću i to sa pesmom, kao i svaki put.
Učesnici su ga oduševljeno dočekali, a on je odmah krenuo da vidi šta se dešava u "Eliti 9".
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.
Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||
