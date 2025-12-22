AKTUELNO

Zadruga

GUSTA MU MAGLA NIJE SMETALA! Toša s pesmom ušetao u Elitu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo će biti hit.

Robot Toša upravo je ušao u Belu kuću i to sa pesmom, kao i svaki put.

Foto: TV Pink Printscreen

Učesnici su ga oduševljeno dočekali, a on je odmah krenuo da vidi šta se dešava u "Eliti 9".

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

