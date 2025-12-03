AKTUELNO

Zadruga

Ko ovu dramu režira?! Miljana pesmom moli za još alkohola, Toša je oduvao kao nikad (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

Miljana Kulić pokušavala je na sve načine da nagovori robota Tošu da dobije još alkohola, ali to joj baš nije pošlo za rukom.

- Da li mogu da dobijem dva piva? - pitala je Miljana.

- Ne - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zbog? - pitala je Miljana.

- Znaš kako kaže naša pevačica, zbog da jedeš go*na. Vidim da ti se upliće jezik - rekao je Toša.

- Mogu da ti pevam nešto za pivo? - pitala je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajde - rekao je Toša.

- Ko ovu dramu režira - zapevala je Miljana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

KO OVU DRAMU REŽIRA! Miljana i Toša u legendarnom duetu, Karleuša bi pala u nesvest da ih čuje! (VIDEO)

Farma

KO OVU DRAMU REŽIRA?! Farmeri shvatili da su ZABORAVILI duvan na pijaci, nastala opšta PANIKA! (VIDEO)

Zadruga

ODUVAO IH KAO NIŠTA! Luka i Filip pokušali da obrlate Tošu za još malo alkohola, njegovu reakciju nisu mogli ni da naslute (VIDEO)

Zadruga

Miljana i Toša u tandemu! Otplesala mu uz pesmu 'Se*si robot', dvorište se ori od plesa i pesme (VIDEO)

Zadruga

POSEBAN POZDRAV ZA KRUNU! Toša izrecitovao pesmu za Janjuševu ćerku, svi ostali bez reči! (VIDEO)

Zadruga

SAD ĆU DA ZAPIŠEM PORUDŽBINE! Miljana umislila da je robot Toša pokretni šank, on joj održao lekciju (VIDEO)