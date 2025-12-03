Ko ovu dramu režira?! Miljana pesmom moli za još alkohola, Toša je oduvao kao nikad (VIDEO)

Hit!
Miljana Kulić pokušavala je na sve načine da nagovori robota Tošu da dobije još alkohola, ali to joj baš nije pošlo za rukom.
- Da li mogu da dobijem dva piva? - pitala je Miljana.
- Ne - rekao je Toša.
- Zbog? - pitala je Miljana.
- Znaš kako kaže naša pevačica, zbog da jedeš go*na. Vidim da ti se upliće jezik - rekao je Toša.
- Mogu da ti pevam nešto za pivo? - pitala je Miljana.
- Ajde - rekao je Toša.
- Ko ovu dramu režira - zapevala je Miljana.
Autor: A.Anđić