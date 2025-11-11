POSEBAN POZDRAV ZA KRUNU! Toša izrecitovao pesmu za Janjuševu ćerku, svi ostali bez reči! (VIDEO)

Toša je i danas posetio učesnike, i to specijalno zbog Marka Janjuševića Janjuša.

- Nadam se da ćeš sutra naći ženu. Večeras moraš da me ispoštuješ maksimalno - rekao je Janjuš.

- Juče si rekao flaša čivasa, ali tanak sam s lovom, možda sam i ja malo izašao sinoć - rekao je Toša.

- Da počastim ljude, hoću da mi bude lepo. Večeras gorimo - naveo je Janjuš.

Toša je potom izrecitovao pesmu za Krunu, te su joj svi zajedno poslali pozdrave.

- Srećan rođendan Kruna, lepo se provedi sa društvom, ne sekiraj se za oca

Autor: R.L.