Urnebesno: Janjuš i Toša ponovo pokazali da su najjači tandem, njihov razgovor nasmejaće vas do suza! (VIDEO)

Hit!

Robot Toša ponovo je došao u dvorište Bele kuće i odmah otišao da razgovara sa Markom Janjuševićem Janjušem. Bivši košarakaš zamolio ga je da mu nađe neke nove gaće, koje su mu hitno potrebne.

- Moram neke skroz uske, treba mi jedno pet ili šest komada - rekao je Janjuš.

- Možda Uroš ima da ti pozajmi - dodao je Toša.

- Imaš prsluk kao moja baba Punimirka - rekao je Janjuš.

- Kao Lepi Mića - dodao je Toša.

- Nije on Lepi Mića, nego Mića Ahmić - rekao je Janjuš.

Autor: A. Nikolić