Zadruga

Napravili šou ispred prodavnice! Zorica i Toša zapevali njen hit, svi popadali od smeha: Lijte kiše, hladne vode, Toša ode da ubode (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

Robot Toša napravio je pravi spektakl ispred prodavnice, kada je sa učesnicima Bele kuće zapevao sa Tanjom Stijeljom Boginjom.

- Duge su mi noći, kratki su mi dani, bez tebe mi nema pomoći - pevali su zajedno uglas.

Foto: TV Pink Printscreen

Ubrzo je prišao Zorici Marković kada je krenuo da odlazi, te je iskoristio priliku da porazgovara sa njom.

- Pusti me Tošo u tri lepe. Ove jajare, njih šest, 300 jaja uzeli. Seme ti je*em krvavo, ne znam da li će da ih gutaju - rekla je Zorica.

- Šta će sa tolikim jajvima? Ovo je ludilo. Pošto sad idem ajde da zapevamo - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajde - rekla je Zorica.

- Lijte kiše, ladne vode, Toša ode, Toša ode - zapevao je Toša.

- Da ubode - dodala je Zorica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

