Dođe mi da PLATIM za ovaj nastup! Damiano Roi napravio APSOLUTNI SPEKTAKL, Karleuša zaigrala sa njim na bini! (VIDEO)

Ovo je genijalan.

Damiano Roi sledeći je takmičar ove večeri, koji se predstavio pesmom Dušana Svilara "Rode će se opet vratiti", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga, on je izveo planetarni hit Toma Džonsa "Sex Bomb", a žiri ni kod njega nije imao dileme - sva četiri pozitivna glasa i direktan plasman u sledeći krug. Tokom njegovog drugog nastupa Jelena je izašla sa njim na binu i zaplesala.

- Pet, pet, pet - navijala je Jelena da Ognjen da još jedan glas na kontu publike.

- Ne to bi onda bio šesti, ja dajem peti glas a publika šesti - pravdao se Ognjen, a onda ipak pritisnuo dugme.

- I za njega isto važi kao i za Đoleta da odmah ide u finale da se ne muči čovek svaki put da dolazi iz Slovenije. Kad budeš mogao u nekom sledećem krugu Zorica je zamolila da otpevaš nešto od Bočelija - rekao je Kemiš.

- Mogu ti reći da sam osećao potrebu da platim kartu za ovo što sam večeras gledao, bio sam u fazonu, trebalo je bar 20 evra da ostavim za ovo - rekao je Desingerica.

- Koje 20, 80 za njega - dodao je Kemiš.

- Baš sam osećao potrebu i obavezu da platim za ovo večeras, ovo je baš ludilo, ne da drži pažnju nego zasluženo da naplatiš ovo večeras, baš vau. Bio sam fasciniran, opčinjen, mislio sam da će čovek da poleti na prvoj pesmi. Samo je trebalo jedno svetlo i da se lik pretvori u nekog anđela - rekao je Desingerica.

- Meni je bilo stvarno sve fantastično, jedino pitanje šta se desilo sa tekstom u prvoj strofi u prvoj pesmi, nešto si manipulisao, pa si sačekao međuigru pred refren, je l' si dobro naučio tekst? Dobro, u redu je hvala - rekao je Bosanac.

- Kad sam dolazila danas, kažu mnogo smo bili blagi, davali smo četiri, ali kako da ne damo sva četiri, svako je fantastičan u svom fahu, ja mnogo dugo žiriram - navela je Viki.

- Uradili smo dobar posao, u ovih šest meseci, takve smo kandidate izabrali, u početku su nam s*ali kao kalndidati ovakvi, a mi smo kao žiri uradili dobar posao, sad imamo ulogu da uživamo - rekla je Jelena.

- Moramo biti fer. Bravo Damiano, bio si fenomenalan, pitala sam se šta ćeš, ali sjajan izbor - rekla je Viki.

Autor: R.L.