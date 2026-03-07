Fenomenalni Damiano Roi još jednom zadao DOMAĆI ZADATAK! Karleuša nije zadovoljna: Batine ćeš dobiti (VIDEO)

Mentorka ipak nije oduševljena, s ozbirom na to da je nije poslušao pri izboru pesama.

Sledeći kandidat koji je večeras zakoračio na veliku scenu "Pinkovih zvezda" bio je Damiano Roi, koji je ovoga puta otpevao pesmu Harija Mata Harija "Lejla", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga, Damiano se predstavio i sa pesmom Dina Merlina "Kad si rekla da me voliš". Nakon nastupa žiri je bio saglasan - Damiano ide direktno u peti krug sa sva četiri pozitivna glasa.

- Moram priznati da si uzeo dve dijemetralno različite pesme originalnim izvođenjima. Ja sam očekivao, s ozbirom na izazovnost prve pesme, da ti zvekneš to malo operski, da mu daš malo na svoj način, bilo bi mnogo ubojitije, Hari je čudo od pevača, on je pevač van serije, ili ćeš na svoj način ili ćeš nekako s njim barabar, ali si u prvoj pesmi bio fantastičan. U drugoj pesmi, mislim da ti je ona potpuni promašaj. Dino je šmekerica, imam utisak da nisi ni znao tekst najbolje, ovo se može nazvati pravim kreditom i pravim pokonom u odnosu na tvoje nastupe koji su bili i sledeći put uradi nešto gde se najbolje snalaziš. Jer si ti jedan rasan, kvalitetan vokal, ali ti čestitam i bravo - rekao je Bosanac.

- Od sad će pevati šta sam ja rekla, a neće pesme uzimati na svoju ruku, jer njemu Dino Merlin ne leži, ovo je bio žestok kredit, batine ćeš dobiti onog momenta kad siđeš s bine - rekla je Jelena.

- Slažem se sa Bosancem za drugu pesmu, totalni promašaj, očekivala sam nešto originalnije. Vrlo originalan kandidat, karakteristačn, ja jedva čekam tvoj nastup, radujem mu se, ti si sam po sebi drugačiji. Ti izgledaš kao jedna već formirana, ne mogu da kažem zvezda, rođen je da bude zvezda, ali nije postao još uvek, ima predispozicije, i po pevanju i po izgledu. Ali druga pesma promašaj, treba nešto originalnije - rekla je Viki.

- Sve su rekli, po meni je otpevao i prvu i drugu pesmu super, top deset - rekao je Đani.

Autor: R.L.