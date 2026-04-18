Lep, zgodan, talentovan i prosečan: Igor Lošić popio SALVU KRITIKA, sreću će morati da potraži u baražu! (VIDEO)

Ovo nije bilo njegovo veče.

Sledeći kandidat ove noći koji se predstavio na velelepnoj sceni "Pinkovih zvezda" bio je Igor Lošić koji je izveo pesmu Šabana Šaulića "Žal", a njegova mentorka je Zorica Brunclik, odnosno večeras Kemiš.

Igor je potom izveo i pesmu Harisa Džinovića "Nek mi bude zadnja časa ". Zatim je žiri glasao - on je dobio tri da, dok je samo Bosanac glasao negativno.

- Mislim da je trebalo da napraviš lestvicu više, nije bilo najbolje, mnogo falševa je bilo, imaš dobar, prodoran vokal, ali nije bilo najbolje spremljeno, nije bilo tvoje najbolje izdanje, ovo je skroz realno - rekao je Despić.

- Ti znaš koliko se ti meni dopadaš, imaš divne komentare od mene, mislim da sam uglavnom bila neko ko je na tvojoj strani, večeras si dobio glas od mene jer si jako simpatičan. Izbezobratio si se i ljuta sam na tebe jer se nisi spremio, a to se jako čuje. A sad smo došli do onoga što se zove - gde se lomi kičma. To se zove majndset, igrica u kojoj pobeđuju oni koji se jako spreme da im se lomi kičma. Dobio si tri, moram da te bušim, nisi se spremio, došao si misleći da ćeš da prođeš jer si dobar frajer, ali takvi kao ti padaju na ovim stepenicama. Misliš da si dovoljno dobar, slamouveren i da ćeš i ovaj proći na foru, nisam više sigurna. Ako želiš da uspeš, do ovog momenta si čuo brutalne pevače, ti nisi bio kao oni, to neka ti ostane u ušima. Ako ne prođeš i ne daš 300 posto od sebe, to je dokaz da nisi bio za velike stvari, sad je sve u tvojim rukama. Ako ti goriš, kao svi ovi do sad večeras, ti to nisi pokazao, ovo je veliki poklon i od Viki i od Despića i od mene, videćemo za dalje - rekla je Jelena.

- Ti si večeras bio prosek, a drugi kandidati su bili iznad proseka i to je tvoj peh večeras. Lepo si ti odabrao, korektno si ih otpevao, kulturno izgledaš, ali to je prosek, sada smo u krugovima kad moramo da budemo iznad proseka, to se ceni, nagrađuje - istakla je Viki.

- Danas prolazi ko je skrenuo pažnju, neko ko je iznad proseka, ovo su pravila igrice, na tebi se pokazuje šta je ekstra korak, a to je da gori nebo i zemlja, lep, zgodan, talentovan i ne prolaziš - rekla je Jelena.

- Prosek ne prolazi, zato smo mi bolji od ostalih. Zato kandidati žele ovo takmičenje, jer kandidati se onda pokažu i zaista naprave posao. Ako želiš da budeš deo ovoga napravi taj korak - rekla je Viki.

- Jedan je Despić, jedna je Jelena, voleli je ili ne, ali je jedna, fora je da budeš poseban jer samo će te to izdvojiti u moru pevača - rekla je Jelena.

- To bi bilo to - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.