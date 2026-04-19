Usvojio bih ga, ali nije fer prema ostalim kandidatima! Milan Bajin za dlaku izbegao baraž, Bosanac ga 'propustio kroz šake'! (VIDEO)

Viki nije uspela da ga odbrani.

Sledeći takmičar ove večeri bio je Milan Bajin, koji se predstavio pesmom Halida Bešlića "Čardak", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Nakon ovoga Milan je otpevao i Đanijevu pesmu "Još te sanjam", a za svoj nastup dobio je sva četiri "da".

- Ma šećer, što si se uplašio, top si bio. Vidi, 15 godina, tako zrelo pevaš, ti si u 20 godina u top tri najboljih pevača na Balkanu, nemoj da se plašiš, kidaš - rekla je Jelena.

- Mogu da ti kažem da nije bilo tvoje najbolje pojavljivanje, ovo ti je na kredit, ja tebe baš gotivim, tako si sav pufnast, nekako nije mi kao prošli put, nešto mi je falilo, malo više vežbe ili nečega - rekao je Desingerica.

- Drugu pesmu smo promenili danas na probi, jer su bile dve od Halida Bešlića, i mislili smo da će Bosanac nešto reći, iz tog razloga smo primenili. Ova nije navežbana, on nema iskustva - rekla je Viki.

- Tako je uzdahnuo kad je izašao, ja imam dve devojčice starije od tebe, toliko si simpatičan, toliko si talentovan, znam da si imao tremu, da nisi drugu pesmu spremio, ali si u top tri pevača kad budeš imao 20 godina - rekla je Jelena.

- Sad ću reći gde je problem, ti ili to ne čuješ ili nećeš da mu kažeš, svaki izdržavani kraj vučeš sve vreme u falš naviše, to vežbaj, ako ne budeš uvežbao do sledećeg puta, ja ću se pokrviti s publikom. Sve ostalo je odlično, izgovor, boja, 15 godina tvoj problem - rekao je Bosanac.

- Sve će on to da nauči, nema sad vremena, kad da vežba, naše je da prepoznamo - rekao je Kemiš.

- Bio je falš na strofi, stao je na strofi, izvukao se, pevao krajeve falš i ja treba da cenim sledećeg kandidata, od sad pa do kraja dajem da, to su zamke našeg žiriranja, bez obzira što bih ga poveo kući da ga usvojim kako peva. Prosto nije fer prema drugim kandidatima, nisam bezosećajan, ali muziku stavim ispred svega. Uzmi ga i snimi mu pesmu - rekao je Bosanac.

- Naravno da si bezosećajan, pa ovo je muzika sa 15 godina - rekla je Viki.

Autor: R.L.

