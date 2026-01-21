Moj najveći blam ikada: Teodora pokušava da bude hladna kao led zbog slika s Takijem, ali kočnice otkazuju! (VIDEO)

Nije uspela da odglumi!
Teodora Delić pokušala je da izigrava ledenu kraljicu i bude hladna kao led nakon što su joj stigle slike sa Radomirom Marinkovićem Takijem, ali nažalost to nije uspela.
- Gledaj matorog bolesnika molim te. Sad sam se ja kao iznervirala? Bole me baš k*rac - rekla je Teodora.
- Da, boli te k*rac. Ko ga j*be, boli te k*rac - rekao je Bebica.
- Sva sam se potresla, slike smo videli hiljadu puta. Dve godine se vrte na portalima - rekla je Teodora.
- Boli te k*rac, šta ti je - rekao je Bebica.
- Moj najveći blam ikada - rekla je Teodora.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić