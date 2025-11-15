Hladna kao led: Teodora bez trunke empatije prema Bebici priznala da je ne zanima, već da otkida samo za Đukićem! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Teodorom Delić o njenom odnosu s Nenadom Macanovićem Bebicom, ali i Filipu Đukiću.

- Kako komentarišeš Nenadovu izjavu da sve što si do sada uradila sa Filipom može da oprosti, ali ako dođe do s*ksa može vremenom da oprosti, ako se budete družili? - upitao je Darko.

- To mene ne zanima. Sve i da ne dođe do odnosa sa Filipom, ja neću biti s njim - rekla je Teodora.

- Jutros si Bebici u krevetu više puta ponovila:“Nisam zaslužila da živim u zabludi, tek sad shvatam ko si ti, sve i da ne budem ni sa kim, neću biti sa tobom jer tek sada vidim sve“. Objasni nam kako si to živela u zabludi i ko je to Nenad, a tek sada si videla? - upitao je Darko.

- Videla sam da je manipulator jer sve radi da se sažalim na njega. Ako mu je bilo teško zbog Asmina sinoć, kako je jutros sklapao dogovor s njim? Zamisli koliko je to suludo - rekla je Teodora.

- Zbog čega ti Bebica priča da ćeš biti odjebana i ostavljena? - upitao je Darko.

- Ja njega nisam izgubila zbog nekog drugog, nego zbog našeg odnosa. Ukoliko kaže da bi mene neko j*bao i odj*bao to je jasno šta misli o meni - rekla je Teodora.

- Zbog čega si rekla Filipu da je opušteniji kad popije? Kakve promene si uočila u njegovom ponašanju u tim stanjima - upitao je Darko.

- Apsolutno je sve isto, samo smo mi kad smo popili više otvorili što se našeg odnosa tiče, ali to je moj trip bio - rekla je Tedora.

- Kako se osećaš kad se grliš sa Filipom u krevetu i zbog čega još uvek nije došlo do poljupca ako već oboje kažete da ima dopadanja i dobre energije? - upitao je Darko.

- Osećam se lepo, a smatram da smo on i ja u fazi upoznavanja i stvarno ne bih da se ljubimo sad, a da nismo u vezi ili nekom odnosu - rekla je Teodora.

- Da li je normalno da Filip ima više empatije prema Bebici nego ti? - upitao je Darko.

- Obično imam to da prebacim na šalu, ali je i meni nekad neprijatno - rekla je Teodora.

- Na žurki si bila jako dobro raspoložena, igrala si sa Filipom jako prisno i nije ti smetalno što vas Bebica sve vreme gleda. Da li je ovo prava Teodora i da li si konačno srećna, pošto kažeš da sa Bebicom to nisi bila? - upitao je Darko.

- Nisam ni primetila Nenada, a bila sam opuštenije i slobodnija - rekla je Tedora.

- Kako je moguće da budeš intimna sa Bebicom, a da ti se dva meseca dopada neko drugi? Zbog čega si u četvrtak u emisiji „Pitanja gledalaca“ rekla da nećeš da pričaš o seksu kako nekoga ne bi ponizila? - upitao je Darko.

- Suludo mi je to pitanje zašto sam bila intimna s njim na veridbi, a ne volim da pričam o tim stvarima - rekla je Teodora.

- Više puta si posle današnje emisije istakla kako je Asmin ljubomoran jer ga nema nigde u temi? Misliš li da on ima nameru da te posvađa sa Filipom sada iako vas je sve vreme spajao i Bebici okrenuo leđa kad mu je bilo najteže? - upitao je Darko.

- Smatram da je Asmin sujetan muškarac i misli da može sa svakom da se igra, realno je da menja mišljenje iz minuta u minut ili uopšte nema mišljenje - rekla je Teodora.

- Šta bi imala Nenadu da kažeš? - upitao je Darko.

- Ja sam imala herca danas i rekla mu sve što sam trebala, kriva sam samo što na vreme nisam rekla neke stvari - rekla je Teodora.

Autor: N.Panić