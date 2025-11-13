AKTUELNO

Bebicu samo što šlog ne strefi! Teodora priznala da je odlepila za Đukićem, on najavio vezu: Nisam pogrešio u izboru... (VIDEO)

Nije mu dobro!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Teodoru Delić i Filipa Đukića.

- Za utorak Teodoru i Filipa: ''Da li ste sada u vezi?'' - glasilo je pitanje.

Sve bliži totalnom kraju?! Luka otkrio zbog čega je strgao Aneli verenički prsten s ruke

- Kako u vezi, nismo se poljubili? - upitao je Đukić.

- Mi smo se samo zagrlili pod jorganom, nismo se poljubili - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne možemo da budemo u vezi kad se nismo ni smuvali - rekao je Đukić.

- Nisi ovoliko pričala ni sa kim - rekao je Milan.

- Pričali smo, imali smo tema - rekao je Đukić.

Bez blama! Teodora besramno priznala da Terza ništa nije lagao za nju i Đukića, Asmin je žestoko prozvao pred svima: Ona je za mene ku*ava u duši

- Pričali smo o tetovažama - rekla je Teodora.

- Kako ide ovo vaše? - upitao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ide spontano, to je to i što sam zamišljao. Nisam pogrešio u proceni. Uz nju nikako ne ide naziv utorak devojka obzirom da nisam hteo ni da je poljubim - rekao je Đukić.

- Sve ide spontano i ništa se ne forsira jer ne volim to ni ja, a ni on. Ja sam već rekla i priznala sam da je bilo i pogleda i svega, ne bih dozvolila ništa da mi se ne sviđa - rekla je Teodora.

Nisam imala koga drugog da pozovem: Anita priznala da joj je Anđelo pozajmio 200.000 dinara da bratu plati kockarski dug!

- Ja ovo neću komentarisati, odlično poznajem Teodoru i ovo je ništa. Videćete, za dvadeset dana će se pokajati i to je to. Ja najbolje znam nju - rekao je Bebica.

Autor: N.Panić

