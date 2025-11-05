AKTUELNO

Zadruga

Ovo nisam ja: Luka zajedno s Đukićem ustanovio da više nije isti, zbog Aneli se totalno promenio! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mu dobro!

Luka Vujović i Filip Đukić osamili su se ispred izolacije i popričali su o Lukinom ponašanju, zbog čega su obojica ustanovili da on više nije ista osoba.

- Tebra znaš da plačem kad te prozovu - rekao je Đukić.

pročitajte još

Ne odustaje: Alibaba svim silama pokušava da osvoji Maju, ispunjava joj sve želje! (VIDEO)

- Nije mi dobro Filipe više, ovo nisam ja. Napolju nasmejan, živim život - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Napolju nikad nisi takav i niko te nikad nije z*jebao - rekao je Đukić.

pročitajte još

Nisu mogli ni da nam priđu: Anita razvezala jezik i žestoko potkačila Anđelu i Gastoza! (VIDEO)

- Strašno, jedan sat ovakvo raspoloženje, a drugi sat drugo raspoloženje - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne može da sakrije strah: Luki nije dobro zbog potencijalnog suočavanja Alibabe i Aneli, padaju maske! (VIDEO)

Zadruga

Igram taktički, čekam nju: Luka najavio suočavanje s Aneli zbog prepiski s Janjušem, neće se dobro provesti! (VIDEO)

Zadruga

Boli je uvo za tebe: Bora otvorio oči Luki, ubeđen da Aneli zanimaju samo Janjuš i Alibaba! (VIDEO)

Showbiz

Priznaćeš mi sve od A do Š: Aneli zapretila Terzi, moraće da obelodani sve o Maji i Luki! (VIDEO)

Zadruga

Spetljala se u lažima: Aneli otkrila zašto se raspitivala za Marinka Zovka, Luka promenio sve boje (VIDEO)

Zadruga

Kakav Labubu, ona obara sve rekorde: Janjuš saznao za poljubac Sare S i Luxa, ostao u potpunom šoku! (VIDEO)