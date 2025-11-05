Ovo nisam ja: Luka zajedno s Đukićem ustanovio da više nije isti, zbog Aneli se totalno promenio! (VIDEO)

Nije mu dobro!

Luka Vujović i Filip Đukić osamili su se ispred izolacije i popričali su o Lukinom ponašanju, zbog čega su obojica ustanovili da on više nije ista osoba.

- Tebra znaš da plačem kad te prozovu - rekao je Đukić.

- Nije mi dobro Filipe više, ovo nisam ja. Napolju nasmejan, živim život - rekao je Luka.

- Napolju nikad nisi takav i niko te nikad nije z*jebao - rekao je Đukić.

- Strašno, jedan sat ovakvo raspoloženje, a drugi sat drugo raspoloženje - rekao je Luka.

Autor: N.Panić