Ovo nisam ja: Luka zajedno s Đukićem ustanovio da više nije isti, zbog Aneli se totalno promenio! (VIDEO)

Nije mu dobro!
Luka Vujović i Filip Đukić osamili su se ispred izolacije i popričali su o Lukinom ponašanju, zbog čega su obojica ustanovili da on više nije ista osoba.
- Tebra znaš da plačem kad te prozovu - rekao je Đukić.
- Nije mi dobro Filipe više, ovo nisam ja. Napolju nasmejan, živim život - rekao je Luka.
- Napolju nikad nisi takav i niko te nikad nije z*jebao - rekao je Đukić.
- Strašno, jedan sat ovakvo raspoloženje, a drugi sat drugo raspoloženje - rekao je Luka.
Autor: N.Panić