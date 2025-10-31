AKTUELNO

Spetljala se u lažima: Aneli otkrila zašto se raspitivala za Marinka Zovka, Luka promenio sve boje (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Aneli Ahmić o njenom odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Zbog čega ti je bitno da Asmin kaže da više ne voli Staniju, pa si mu to nabacivala? - pitao je Darko.

- Ja to znam i osetim. On nije normalan trenutno, odlepio je i za dve godine će da dođe sebi. On nije svoj. Niti je ona njega, niti on nju nešto voleo - rekla je Aneli.

- Kako reaguješ na Alibabine tvrdnje da si i dalje luda za njim? - upitao je Darko.

- Ima pravo da misli, svako za sebe misli da je najbolji. On ima pravo to da izgovara, ubeđen je da sam luda za njim. On je u to bio ubeđen i napolju, dve godine je pričao da sam luda za njim - govorila je Aneli.

- Da li ti primećuješ da je on lud za tobom? - pitao je Darko.

- Ne bih rekla da gaji neku emociju, ali je posesivan i ne prihvata poraze. Vidimo koliko sam mu se zgadila, pa dolazi smeška se i priča sa mnom. Njemu prija da priča sa mnom. Ona ima cilj da Luka i ja raskinemo, trudi se i izmišlja. Govori da sam bila u Dubrovniku sa momkom, kojeg nisam ni u prolazu videla - rekla je Aneli.

- Kad si stigla da se raspituješ o Marinku Zovku i znaš da je on izašao iz zatvora?

- Nije interesovanje, nego sam ga videla. On je prošao autom pored mene. Eto, baš je on prošao pored mene - rekla je Aneli.

- Previše slučajnosti, nešto smrdi - rekao je Darko Tanasijević.

- Šalim se malo, Izašlo mi je na TikTok-u i videla sam da je čovek na slobodi. Nikad nisam gledala, možda je on. Nikad nisam kucala, zaboravila sam na čoveka - govorila je Aneli Ahmić.

