Novi udarac za Anđelu: Sofi otkrila čime usrećuje Gastoza, priznala koliko su joj prijali njegovi komplimenti! (VIDEO)

Ovo joj nije prijalo da čuje!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" dao je priliku takmičarima "Elite" da prokomentarišu odnos Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić.

- Ne možemo i stvarno ne želim... Izlazim iz crveog i žao mi je kad budem grub i kažem stvari za koje mi posle bude krivo - rekao je Gastoz, a onda je Darko pozvao Sofi Tikačenko da razgovara sa njom.

- Ja ne smatram da sam krivac u njihovom raskidu, ovo nije prvi raskid, a ni poslednji ako žele da se pomire. Neka nađu kompromise, neka se mire, grade nešto ako osećaju da vole jedno drugo - rekla je Sofi.

- Kako komentarišeš to što je Anđela rekla da je tebi bilo neprijatno kad se pričalo, a kad je videla snimak da si uživala u pažnji koju si dobila? - pitao je Darko.

- Bilo mi je neprijatno zbog situacija jer sam ja potencirala i šalila se da su zaljubljeni. Mislim da nisam ispala najpoštenija prema njoj jer smo od uvek korektne. Prijali su mi komplimenti i uvek prihvatam kad me neko nahvali - rekla je Sofi.

- Kako prihvataš to što Gastoz kaže da ga činiš srećnim, a pored Anđele je tužan? Šta imaš što nema Anđela? - pitao je voditelj.

- Mi se uvek našalimo, on je pozitivan i ima fore i zezancije. Oni su dugo u vezi i imaju tenziju, odgovaraju na pitanja... Mislim da si se umorili zbog situacije i da nemaju toliki problem između njih koliko sami nisu srećni, pa ne mogu da se usreće - govorila je ona.

- Mateja, rekao si da si hteo da opravdaš Gastoza, ali da ne možeš. Do kakvog si sad zaključka došao? - pitao je Darko.

- Cela priča je delovalo pozitivno, a kad se gleda klip ružno je sa njegove strane prema Anđeli. Ja sam u tom momentu to doživeo kao da se on nakačio na to što je ona izjavila, pa da vozimo priču jer smo došli po pivo. On je juče ustao i rekao neke teške reči za koje mi ne deluje da će da izgovori momak koji želi da se vrati u odnos. Mislim da se ohladio kad se ohladio i čaj. Ljudi se ovde ne upoznaju dovoljno, mislim da se nisu upoznali na pravi način. Suština je da su različiti, on je najliberaliniji lik, a ona najzategnutija. Imaju drugačiji pogled na odnos i život, dva različita sveta - pričao je Matijević.

Autor: A. Nikolić