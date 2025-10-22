AKTUELNO

Zadruga

Kakav Labubu, ona obara sve rekorde: Janjuš saznao za poljubac Sare S i Luxa, ostao u potpunom šoku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mu dobro!

Marko Janjušević Janjuš nakon buđenja ćaskao je sa Saletom Luxom o događajima na sinoćnoj žurki i Sale mu je priznao da se poljubio sa Sarom Stojanović.

- Kako je bilo noćas? - upitao je Janjuš.

pročitajte još

Dobro protrljajte oči! Janjuš se žalio Kačavendi na bolove koje ima, ona ga sve vreme mazila i češkala (VIDEO)

- Standardno, ljubio sam se... Ona neće da čeka, odmah ruka u ruku - rekao je Lux.

- Sunce ti j*bem, ona obara sve rekorde ovde. Je l' to moguće? - upitao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vidiš da je moguće - rekao je Lux.

- To je neki poremećaj. Veruješ li da je to toliki blam od devojke? - upitao je Janjuš.

pročitajte još

Prava trač partija! Boginja progovorila o Anđelu, Sara o peckanju Aneli za Luku, a onda je Sandra otkrila sve o odnosu sa Ivanom: Zamisli šta pravi, o

- Ide neka tužna pesma, ona plače i gleda u Terzu, a ja joj kažem: ''Plačeš zbog Terze?'', a ona kaže: ''Ne'' - rekla je Aleksandra.

- Plače zbog Terze, a ljubi se sa Luxom. Kakav Labubu, majko moja - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nek ispadnu, šta fali? Alibaba opčinjen grudima Sare Raičević, odmah zamislio kako bi ih udarao! (VIDEO)

Zadruga

Boli je uvo za tebe: Bora otvorio oči Luki, ubeđen da Aneli zanimaju samo Janjuš i Alibaba! (VIDEO)

Zadruga

Pao mu mrak na oči! Karić shvatio zbog čega ga Kačavenda zove ''Stiven'', on ostao u šoku! (VIDEO)

Showbiz

Priznaćeš mi sve od A do Š: Aneli zapretila Terzi, moraće da obelodani sve o Maji i Luki! (VIDEO)

Zadruga

Kačavenda razvezala jezik: Gastozu prenela skandalozne Sanjine kletve, on ostao u potpunom šoku! (VIDEO)

Zadruga

Ena Čolić zanemela: Nakon Pejinog poteza ostala u potpunom šoku, ubeđena da će mu Bog sve vratiti! (VIDEO)