Kakav Labubu, ona obara sve rekorde: Janjuš saznao za poljubac Sare S i Luxa, ostao u potpunom šoku! (VIDEO)

Nije mu dobro!

Marko Janjušević Janjuš nakon buđenja ćaskao je sa Saletom Luxom o događajima na sinoćnoj žurki i Sale mu je priznao da se poljubio sa Sarom Stojanović.

- Kako je bilo noćas? - upitao je Janjuš.

- Standardno, ljubio sam se... Ona neće da čeka, odmah ruka u ruku - rekao je Lux.

- Sunce ti j*bem, ona obara sve rekorde ovde. Je l' to moguće? - upitao je Janjuš.

- Vidiš da je moguće - rekao je Lux.

- To je neki poremećaj. Veruješ li da je to toliki blam od devojke? - upitao je Janjuš.

- Ide neka tužna pesma, ona plače i gleda u Terzu, a ja joj kažem: ''Plačeš zbog Terze?'', a ona kaže: ''Ne'' - rekla je Aleksandra.

- Plače zbog Terze, a ljubi se sa Luxom. Kakav Labubu, majko moja - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić