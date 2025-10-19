AKTUELNO

Nek ispadnu, šta fali? Alibaba opčinjen grudima Sare Raičević, odmah zamislio kako bi ih udarao! (VIDEO)

Nije mu dobro!

Tanja Stijelja Boginja poželela je da njoj i Sari Raičević, Asmin Durdžić da hranu kako bi spremile ručak, ali Alibabu nije zanimao ručak već je bio opčinjen grudima Sare Raičević.

- Idem bre, hoće s*sa da mi ispadne - rekla je Sara.

- J*bale te sise - dodaje Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa kako mi tako kažeš Asmine? - upitala je Sara.

- Pa nek ispadnu, šta fali? Nije ti Bog dao s*se da ih kriješ nego je dao s*se da se gledaju - rekao je Alibaba.

- Nije Bog dao, ja sam dala - rekla je Sara.

- Pa što da ih kriješ? - upitao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Treba malo da ih smanji - rekao je Bora.

- Ne, ne. To treba da se udara ovako - pokazao je Alibaba i pljeskao rukama.

- Dojadilo mi više da su moje s*se brend ovde - dodala je Sara.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#Alibaba

#Asmin Durdžić

#ELITA

#Elita uživo

#Pink rs portaal

#Sara Raičević

