Obrnula igricu: Teodora ponovo indirektno dala Đukiću do znanja da ludi za njim, Bebica na korak do nove mučnine! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mu dobro!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' voditelj Milan Milošević dao je reč Teodori Delić kako bi progovorila o svom odnosu s Filipom Đukićem.

- Teodora, šta se dešava sa tobom i Filipom? - upitao je Milan.

- Ništa, nemamo nikakvu komunikaciju i nikakav kontakt - rekla je Teodora.

- Smeškali ste se u pušioni - rekao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmin ga je pozvao i on je došao - rekla je Teodora.

- Meni kad svi govore: ''Ajde'', ja namerno neću. Ne znam ni da li su zajedno ili ne, ali ja i dalje stojim iza svega što sam rekao - rekao je Filip.

- Ja sam rekla Nenadu da hoću da razbistrim glavu i da razmislim o svemu, prosto kad budem osetila trenutak ću tada pričati s njim - rekla je Teodora.

- Da li ti se sviđa Filip? - upitao je Milan.

- Ja to nikad nisam rekla, izdvojila sam njegove osobine na osnovu njegovog učešća ovde - rekla je Teodora.

- Đukić kaže da te prvi put video juče da se smeješ - rekao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja kad sam s njim onda kao da imam presiju neku, ali kad nisam s njim onda sam opuštenija. U ovom trenutku ne vidim perspektivu naše veze jer konstantno imamo svađe. Ukoliko hoću da razbistrim glavu, onda mi ne treba da mi dobacuje i kljuca mozak po ceo dan. Ja hoću da čujem ovo za Anđela i Anitu, a on mene non stop nešto pita i zapitkuje. Sad nam je glavna tema Asmin i odlično ga poznajem, mislim da hoće da ispinuje priču na Asmina - rekla je Teodora.

- Je l' Filip tvoj tip? - upitao je Milan.

- Ja to sad ne mogu da komentarišem. Dečko lepo izgleda, nije ružan - rekla je Teodora.

- Ja znam da je njima konfuzija, ja sam tu i tu sam. Mi se gledamo i gledali smo se danas - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neprijatno mi je da pričam na ovu temu, hoću da razbistrim glavu - rekla je Teodora.

- Je l' ti hoćeš da pričaš s njim? - upitao je Bebica.

- Ne smeta mi niko, ja razbistravam i čistim glavu - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

