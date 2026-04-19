Ovo je bio kupus, van tonaliteta! Muhamed Beriša potpuno izgubio kompas kad je Jelena ustala da igra, Kemiš povikao: Vežite je za stolicu! (VIDEO)

Da li ga je zaista njen ples poremetio?

Sledeći takmičar ove večeri bio je Muhamed Beriša koji je otpevao pesmu Seja Kalača "Kafanska pjevačica", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Nakon ovoga on je izveo pesmu Peđe Medenice "Posle tebe", a onda su usledili glasovi žirija - dva da od Desingerice i Jelene i dva ne od Bosanca i Kemiša.

- Rat vodio u drugoj pesmi, druga pesma kupus liče, šta je ovo, van tonaliteta, van svega - rekao je Desingerica.

- Ja tražim od produkcije da se Jelena veže za stolicu, čim je ustala ovde da igra dečko se izgubio. Kad je krenula da njiše, kad ju je video - rekao je Kemiš.

- Vidiš da je čovek promašio strofu, lmatrica se ne čuje - rekla je Viki.

- Što ti meni to objašnjavaš, što nisi sebi objasnila, što nisi tražila drugu matricu, ne vredi objašnjavati Viki. I o prvoj bi se moglo diskutovati, ali ne vredi sad ništa, mnogo je namrgođen, ako prođeš smej se malo, biće ti lepše, faca ti je namrgođena kao da ćeš se sa nekim potući - rekao je Bosanac.

- On je tačno stao kad je Jelena ustala da igra, zbunjuje kandidate - naveo je Kemiš.

Autor: R.L.