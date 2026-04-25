Mnogo si me naljutila, došlo mi je da te GAĐAM! Desingerica se obrušio na Lauru Samardžiju, standardno više nije dovoljno!

Ovo niko nije očekivao.

Sledeća takmičarka večeras bila je Laura Samardžija, koja se prestavila pesmom Lepe Brene "Pazi kome zavidiš", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga, Laura je izvela pesmu Vesne Pisarović "Dolje na koljena", a onda je žiri rekao svoje - ona je dobila tri, dok je samo Desingerica glasao negativno.

- Ja sam mnogo ljut na tebe, znaš koliko te gotivim, bilo bi nefer da sam ti dao da, jer prva pesma je bila sunovrat, pakao, ne znam kako ti se to desi, takvom vokalu. Obe pesme su loš odabir, ti to možeš mnogo jače da odradiš, mnogo si glamuroznije izgledala, ovo su pesmice za tebe, ja ti to nikad ne bih dao da pevaš. Prva je jako teška, ali nije za nju, njen vokal nije to to, ispada, nije uopšte bilo dobro, ja znam šta ti možeš, možeš mnogo jače. Prošli put je bilo četiri da sa opomenom, a sad nije bilo bolje od prošlog puta. Ona mi je baš draga, ne mogu na foru da ti dam da, ovo ti je motivacija i kazna, mnogo si me iznervirala i naljutila. Mnogo si me naljutila, majke mi, došlo mi da te gađam nečim, znaš. Pazi Jelena kakve pesme joj daješ, ona može mnogo više, kao onaj Đorđino, kako se zove - rekao je Desingerica.

- Kakva budala - dobacila je Jelena.

- Ja nju gledam kao paketić za Pinkovu zvezdu, ona to ima, da li je jedna bolja pesma, druga nije, to je za ovaj krug toliko, ona treba da uđe u duele i da ide u petnaest najboljih - rekao je Kemiš.

- Ovo jeste takmičenje, to jeste poenta, ona je dobra, izbor pesama to je stvar mentora i nje, da li ste pogrešili ili niste, ali ima mesta nečemu što se zove nesigurnosti tonske koje je bilo dosta, naročito u prvoj pesmi, pucao ti glas, kao da si u zdravstvenom problemu - rekao je Bosanac.

- I drugu pesmu od polovine si tako pala, kao da si ostala da odradiš to, nisi pustila vokal koliko treba, već si pala, da li si gledala naše reakcije - dodao je Desingerica.

- Ali nastup je bio korektan, kod tebe postoji standard dobrog nastupa - rekao je Bosanac.

- Nije ovo bilo tvoje najbolje pojavljivanje, nisi imala dovoljno žara, borbe, želje, zaista su ovo visoki krugovi, mi ovde radimo po drugom principu, da imate više prilika da se pojavljujete, možda očekujemo da budu viši standardi, da se lestvice podižu, možda ispucate adute. Tvoj repertoar ne dozvoljava velike egzibicije, teško je, nije lako, ali potrudite se, ti si sve lepo i tačno pevala, nije bilo falša, nije bilo ničega zbog čega ti ne bih dala glas, ali o opštem utisku možemo da diskutujemo - rekla je Viki.

Autor: R.L.