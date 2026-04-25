Šta ti je, ja sam u šoku! Kemiš zabezeknut lošim nastupom Igora Lošića, jedva dobacio do baraža!

Mentor ne zna šta se desilo.

Naredni takmičar ove noći bio je Igor Lošić koji je pevao pesmu Marinka Rokvića "Ti za ljubav nisi rođena", a njegova mentroka je Zorica Brunclik, a večeras na njenom mestu je Kemiš.

Nakon ovoga, on je izveo pesmu Željka Joksimovića "Drska ženo plava", a potom su usledili glasovi žirija - on je dobio samo jedan pozitivan glas od Desingerice.

- Bajiću moj, dosta nespremljeno, dosta neuvežbano, ja znam tvoje mogućnosti, znam da si odličan pevač, odličan vokal - naveo je Despić.

- Veruj mi da sam vežbao, ali trema me pojela - rekao je Igor.

- Igore, šta ti je, kakva trema - rekao je Kemiš.

- Nema opravdanja, ovo je takmičenje. Moraš da se spremiš za svaki krug pun gas, ne znam da li je do treme - rekao je Despić.

- Nije istina, nemaju tremu oni koji su apsolutno spremni i sigurni u sebe. To nije tačno, da si se spremio krvnički, mogao je da se upali Černobilj ovde - rekla je Jelena.

- Kako ćeš da budeš zvezda, znaš koliko će svetala da se upali - naveo je Desingerica.

- Hoćeš da budeš zvezda a pričaš o tremi, to je kao da si fudbaler a da se plašiš lopte, ili gola, nemoj me zezati, nemojte da pominjete tu tremu, kao da se plaši Ronaldo da da gol - rekla je Jelena.

- Tremu imaju samo oni koji ne uvežbaju i neznalice u muzici. Ti znaš u muzici, ali nisi stigao, čak si i tekst zaboravio, desi se to - rekao je Bosanac.

- Treba da budeš zvahvalan Despiću koji ti je dao glas da pevaš u baražu, a ono što je realno, ovo je bilo apsolutno za četiri ne. Niko od vas ne treba da ispadne direktno, svi zaslužujete još jednu šansu. Meni je žao, ti si fin momak, sceničan, ali bori se u baražu, pa da vidimo - rekla je Viki.

- Igore, ja ne znam, ja sam u šoku, ja sam više u šoku nego oni, on je toliko siguran pevač, intonativno, malo si me uplašio da se nešto desilo što ja ne znam - rekao je Kemiš.

Autor: R.L.