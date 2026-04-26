Viki, ti si KAO KRAVA! Jelena zbog Harisa Kajevića ocrnila Miljkovićku, Bosanac otkrio: DOBIO JE SINA MALOPRE!

Haris se pohvalio da je dobio drugog sina.

Haris Kajević sledeći je takmičar ove večeri, koji je otpevao pesmu "Umri u samoći", koju u originalu izvodi Hakala, a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga on je otpevao i pesmu Ljube Aličića "Samo ona može u život da me vrati", a potom su usledili glasovi žirija - on je dobio tri da, a samo Viki je dala "ne".

- Ti znaš koliko si mi drag, koliko te gotivim, ali moram biti realna, kad bi se gledalo po tome, dovela bih mog Andreja i stalno bih davala da. I da stane neko moj rođeni, moram da budem realna. Mnogo problema je bilo, netačno, falš, neizvedeno kako treba, figure nisu kako treba, ovo vrišti - rekla je Viki.

- Viki, ti si kao krava koja da puno mleka, i onda se ritme i sve prospe, taman si lepo počela, hajde mi sve kandidate u baraž stavite - rekla je Jelena.

- Nije za četiri da, hajde da budemo realni. Milioni koji ovo gledaju nisu ni gluvi ni glupi, a ja se trudim da budem realna - rekla je Viki.

- Složio bih se da je za tri, da produkcija odluči, prva pesma mi je bila dosta nazalnija, zvučalo je sprdački, druga je bila odlična, baš mi se svidela - rekao je Desingerica.

- Prva pesma od Hakale mislim da ti nije legla, strofe su bile tmurne, nerazgovetno. Potpuno jedan haos. Kod Ljube čas si u intonaciji, čas nisi, ali sve u svemu ti si dobar pevač, idu dueli, pa će narod da kaže svoje - rekao je Kemiš.

- Je l' gledamo da li je dobar pevač ili lepo izgleda, Pilici ste dali ne, po kom kriterijumu žiriramo - rekla je Viki.

- Ja sam njemu dao da jer je malopre dobio sina, neka je živ i zdrav i sa srećom - rekao je Bosanac.

- Hvala puno, drugi sin, biće ih još ako bog da - rekao je Haris.

- Moj Džan će biti Pinkovo dete - rekao je Haris za sina.

Autor: R.L.