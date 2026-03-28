Miodrag Đokić napravio turbulencije između Miljkovićke i Desingerice, Jelena joj poručila: Viki, SMIRI KUČE! (VIDEO)

Ipak je dobio sva četiri glasa.

Naredni takmičar ove večeri je bio je Miodrag Đokić, koji je otpevao pesmu Ljube Alićića "Ciganin sam al najlepši", a njegova mentorka je Viki Miljković.

On je nakon ovoga otpevao i pesmu Darka Lazića "Korak do sna", a onda su usledili glasovi - četiri glasa za Miodraga i direktan prolaz u naredni krug.

- Bravo Miodraže, veliki pozdrav za Darka, želimo mu svi da prođe ove teške dane jako i da izdrži. Ovu Darkovu pesmu si pokidao, ovo je večeras bilo tvoje najbolje izdanje od početka takmičenja, ti si pravi primer kako neko treba da se bori, večeras bez greške - rekla je Jelena.

- Pošto su u finalu 15 kandidata, ti si sto posto u finalu, a pošto u finalu ne glasa žiri nego narod, ti si u top tri, večeras pokidao pa naravno - rekao je Kemiš.

- Odličan si i intonativno i ritmički. Šta je tebi sa nosom, je l' si ti išao neko da ti pogleda uho, grlo, nos, neće ti škoditi, ta trubica koja ti se javlja ne smeta, ali šteta da ti ne otvori da bude još više i još lepše. Ti si jedno osveženje, pevaš potpuno belo i bravo majstore - rekao je Bosanac.

- Slažem se da je ovo bilo jedno od tvojih boljih izvošenja, ali meni smeta tvoje improvizovanje u tvom pevanju, to je improvizacija - rekao je Despić.

- Pevao je u ton - rekao je Viki.

- To je akcentovanje, malo je vukao, ali je pogrešno akcenotvanje - rekla je Jelena.

- Cela pesma ti je improvizovana - rekao je Despić.

- Dikcijski neispravna, Despić je u pravu - rekao je Bosanac.

- Viki, to je sto posto tako, meni to smeta. Bio sam gde je Ljuba pevao, znam kako Ljuba peva... Vikija - rekao je Desingerica.

- Viki, smiri kuče, kuče zna da te ujede, hrani kuče da te ujede - rekla je Jelena.

Autor: R.L.