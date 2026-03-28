Dragana Mitrović ODUVALA SVE! Glasom razgalila ceo studio, a onda poletela Kemišu u zagrljaj, a HALJINA JOJ SE OTRGLA KONTROLI: Crvenkapo, kad ti se Zorica vrati... (VIDEO)

Dobila je sva četiri da i direktan prolaz.

Sledeća takmičarka ove večeri bila je Dragana Mitrović, koja je pevala pesmu Jelene Karleuše "Pucaj u ljubav", a njena mentorka je Zorica Brunclik, na čijem mestu večeras sedi Kemiš.

Odmah potom, Dragana je izvela i pesmu Marije Šerifović "Znaj da znam", a žiri kod nje nije imao mnogo dileme - sva četiri da.

Dragana je prigrlila Kemiša kad je videla glasove žirija, pa joj se i haljina malo otela kontroli.

- Crvenkapo, Zorica kad ti se vrati, naj*bala si - dobacio je Desingerica.

- Bila si fenomelna, ti si po mom mišljenju iz Zoričinog tima najbolji kandidat, jako me podsećaš na Andreanu Čekić, markantna crnka, vokal moćan, dobar, sve je bilo na svom mestu. Sviđa mi se tvoja samouverenost, ta moćna boja glasa, sigurnost na sceni, vrlo to vešto izvodiš, svesna si onoga što dobro radiš, meni je sve bilo super - rekla je Viki.

- Jedan pozdrav za našu drugaricu Andreanu, ali ti ti mene podsećaš na Moniku Beluči, ne samo da si najbolji kandidat kod Zorice i Kemiša, nego sigurno u top pet ili čak i tri najboljih pevača u ovom takmičenju. Jako mi je drago što si ti pop pevač koji se takmiči i to takav rasni pevač, koji pokazuje da pop muzika ima ozbiljne takmičare za budućnost i da nisu samo folk pevači najdominantiji. Pored tvog neospornog talenta i tvoj izgled će ti pomoći u karijeri, treba ti samo dobra pesma što Kemiš kaže, to te samo deli od toga da budeš zvezda. Ja ti to od srca želim, da ti ne uvaljuju neke pop gluposti, prošlo je stotine kandidata, brutalnih pevača, i posle su snimili nešto i nigde ih nema. Ja ti želim veliki hit, treba joj producent koji će da napravi hit za nju, neko ko će dobro proceniti tvoje mogućnosti. Hvala ti što si otpevala moju pesmu, ja ne volim kad kandidati pevaju ovu pesmu kao i "Tihog ubicu", jer plašim se uvek jer je koska, ali sa takvim glasom, samo da ti se desi hitčina velika i da se vidimo na nekom velikom koncertu, lepotice - rekla je Jelena.

- Nećeš ti nikad biti hit, da bi dobila hit moraš dobro platiti, dobro birati, ja sam napravio hitova i hitova da se i danas pevaju. Odlično pevaš, zrelo pevaš, znaš šta pevaš i to je preduslov da ti ideš iz kruga u krug bez problema, šta će biti posle kad te dohvati Beč, zaboravićeš Beograd - rekao je Bosanac.

- Da se ti prijaviš na Eurosong, da pobediš na Eurosongu - rekla je Jelena.

- Meni si bila odlična, ali bih ti samo zamerio što si se malo ucavila jer ti je Jelena prošli put rekla da ne smeš da me gledaš i sve vreme gledaš Jelenu, i pomalo Bubanj potok čoveka, gleda međuprostor, da slučajno mene ne pogleda da joj Jelena ne zameri, je l' moguće - naveo je Desingerica.

- Ja to zbog tebe, oženjen si čovek, kući nek te gledaju - rekla je Jelena.

- Ona je rođenda zvezda. Apsolutno se slažem - rekao je Kemiš.

- Tebi bi pik karijere bio da budeš na Eurosongu, koja blamčina - rekao je Desingerica.

- Da, ja bih volela, zato što bih to iskoristila na pravi način - rekla je Jelena.

