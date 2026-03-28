Naježio sam se... Desingerica raspamećen izvođenjem Anje Tabak, Bosanac joj ipak nije pružio podršku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Malo joj je falilo za direktan prolaz.

Anja Tabak sledeća je kandidatkinja u večerašnjoj emisiji "Pinkove zvezde" koja je ovoga puta otpevala pesmu Silvane Armenulić "Ah što ćemo ljubav kriti", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Anja je zatim potpuno promenila ritam i izvela pesmu Maje Odžaklijevske "Srećo reci", a potom je žiri rekao svoje - ona je dobila tri da, i samo jedan negativan glas od Bosanca.

- Anja, šta ti je trebala ova prva pesma, to je jedna sevdalinka koju je '74, godine snimila Silvana, da sam dao zbog druge pesme, to je adekvatno tvojim godinama i to si iznela perfektno, ali da za podstrek - rekao je Kemiš.

- Prvu si pesmu ošurila, kidanje, ja sam se naježio kako si to izvela, meni se apsolutno način pevanja tako sviđa da ne mogu da ti objasnim i mislim da si pokidala - rekao je Desingerica.

- Prva je za "Ne" Despiću totalno nisi u pravu, prvo je improvizovala melodija, to je pesma koja mora da se peva i da se ispoštuje, mora da se pevaju tako kako jeste, zbog opšte kulture muzičke, postoje neke stvari koje se ne menjaju - rekao je Viki.

- Okej, da je oskrnavila pesmu pa da joj zameriš, a ona ne da nije oskrnavila nego je ubila. Neke pesme su čak vraćene u boljem formatu danas - rekao je Despić.

- Bila je u falšu te svoje improvizacije. Druga pesma je bila jako dobra, i energija. Ne može da budi tu emociju, to nije bilo ispravno - rekla je Viki.

- Prvu je ubila, ja se naježio, kakvu emociju budi, ludilo. Muzika nema pravilo, najveće stvari sam uradio bez pravila - rekao je Despić.

- Muzika koju ti izvodiš može da ide bez pravila, a ova vrsta muzike mora da ide po pravilima. Kad uđeš negde moraš da dođeš "Dobar dan" - rekla je Viki.

- Nema dobar dan ako je t*ki, onda odma gde su moje pare, vrati mi pare, gde su pare, što se ne javljaš na telefon, nema dobar dan. Tako i ona, kako je uradila, nakožila mi se ježa, nije mi dobro - rekao je Desingerica.

Pinkove Zvezde

Osakatio si se pesmama! Armin Hogić jedva dobacio do baraža, Desingerica mu pružio slamku spasa!

Domaći

Jovana Stošić dobila sva četiri glasa, pa popila kritike! Jelena se brecnula zbog Bosančevog komentara o njenoj pesmi! (VIDEO)

Domaći

Od onakvog mačo mena postade... Jovana Jeremić razbila Desingericu na komade, žiri šokiran, Bosanac odmah reagovao!

Pinkove Zvezde

Dragana Mitrović ODUVALA SVE! Glasom razgalila ceo studio, a onda poletela Kemišu u zagrljaj, a HALJINA JOJ SE OTRGLA KONTROLI: Crvenkapo, kad ti se Z

Domaći

Ta pesma me podseća na pokojnu majku: Adil Kurtić emocijom dirnuo srca svih, Karleuša se setila Divne, a Desingerica mu preprečio put ka trećem krugu!

Pinkove Zvezde

Izašao u narodnoj nošnji, a žiriju podelio tamjan i ikonu! Mladen Cenić napravio presedan, Karleuša konstatovala: Mučenica za mučenicu!