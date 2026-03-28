Naježio sam se... Desingerica raspamećen izvođenjem Anje Tabak, Bosanac joj ipak nije pružio podršku! (VIDEO)

Malo joj je falilo za direktan prolaz.

Anja Tabak sledeća je kandidatkinja u večerašnjoj emisiji "Pinkove zvezde" koja je ovoga puta otpevala pesmu Silvane Armenulić "Ah što ćemo ljubav kriti", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Anja je zatim potpuno promenila ritam i izvela pesmu Maje Odžaklijevske "Srećo reci", a potom je žiri rekao svoje - ona je dobila tri da, i samo jedan negativan glas od Bosanca.

- Anja, šta ti je trebala ova prva pesma, to je jedna sevdalinka koju je '74, godine snimila Silvana, da sam dao zbog druge pesme, to je adekvatno tvojim godinama i to si iznela perfektno, ali da za podstrek - rekao je Kemiš.

- Prvu si pesmu ošurila, kidanje, ja sam se naježio kako si to izvela, meni se apsolutno način pevanja tako sviđa da ne mogu da ti objasnim i mislim da si pokidala - rekao je Desingerica.

- Prva je za "Ne" Despiću totalno nisi u pravu, prvo je improvizovala melodija, to je pesma koja mora da se peva i da se ispoštuje, mora da se pevaju tako kako jeste, zbog opšte kulture muzičke, postoje neke stvari koje se ne menjaju - rekao je Viki.

- Okej, da je oskrnavila pesmu pa da joj zameriš, a ona ne da nije oskrnavila nego je ubila. Neke pesme su čak vraćene u boljem formatu danas - rekao je Despić.

- Bila je u falšu te svoje improvizacije. Druga pesma je bila jako dobra, i energija. Ne može da budi tu emociju, to nije bilo ispravno - rekla je Viki.

- Prvu je ubila, ja se naježio, kakvu emociju budi, ludilo. Muzika nema pravilo, najveće stvari sam uradio bez pravila - rekao je Despić.

- Muzika koju ti izvodiš može da ide bez pravila, a ova vrsta muzike mora da ide po pravilima. Kad uđeš negde moraš da dođeš "Dobar dan" - rekla je Viki.

- Nema dobar dan ako je t*ki, onda odma gde su moje pare, vrati mi pare, gde su pare, što se ne javljaš na telefon, nema dobar dan. Tako i ona, kako je uradila, nakožila mi se ježa, nije mi dobro - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.