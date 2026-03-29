Pavle Petković izveo plesni performans, na sceni mu se pridružila BIVŠA KANDIDATKINJA! JK prozvala Jakova Jozinovića! (VIDEO)

Malo mu je falilo za direktan prolaz.

Sledeći kandidat koji se predstavio ove noći bio je Pavle Petković, koji je ovoga puta izveo pesmu Jakova Jozinovića "Ja volim", a njegova mentorka je Zorica Brunclik, a večeras umesto nje tu je Kemiš.

Za svoje drugo predstavljanje Pavle je odabrao čuvenu numeru "Floyd" Dada Topića, a onda su usledili glasovi - tri da, i samo jedno ne od Bosanca. Ono što je interesantno jeste da se Pavlu na sceni u drugoj pesmi pridružila koleginica iz takmičenja Milanka Stefanović, pa su odigrali zanimljiv ples.

- Ja ne znam prošli put kako si ti otišao u baraž, ili si ispao skroz. I dalje je ostalo ono sve što sam rekao i ranije zašto nisam davao glasove. Dosta je prva pesma bila tonski solidna, ali prosto tvoje donošenje... Kad te ovako pogledam i pevaš, solidno, a kad spustim glavu ništa, ne dobacuje, jednostavno mi se ne sviđa. Druga pesma je šarmerska, Dado Topić to peva razbijačkije, nije mi se dopalo, ali produkcija će odlučiti i biće to kako treba. Vibrato i dalje nije urađen - rekao je Bosanac.

- Mnogo bolje večeras nego prethodni krug, ti si super dasa, prva pesma lepo si otpevao, ali meni se povraća od te pesme, od tog načina pevanja, pevači koji rade posao na tuđoj slavi, tuđoj grbači, ova pesma je na silu nahajpovana, kad si krenuo da pevaš, ja sam rekla jao, ali si je lepo otpevao. Ti si kulturan, mlad, perspektivan, druga pesma je bila energična, kad se nasmeješ zgledaš kao filmski glumac, nisam mogla da ne dam da. A prijateljstva su sva lažna, da znaš - rekla je Karleuša.

- Pavle, meni se to dopalo večeras, nije to pevački neka haj level klasa, ali ja to od tebe i ne očekujem, meni se dopada da si ti uvažio ono što smo mi tebe posavetovali. Uticalo je, lepo ga je stimulisalo, on je pronašao neki fazon, lepo pliva u ovome. Drugu pesmu si pronašao svoj fazon, našao si sebe, sceničan si, i pevaj i dalje pesme što peva ovaj mali Jakov - rekla je Viki.

- Dosta se trudiš, harizmatičan si, ti to radiš tako kako radiš, animatorski, više nego vokalno, imaš prilike da se razvijaš, malo je tu dosta ljudi koji kidaju pevački, ti si više usmeren na tu manipulativnu, animatorsku stranu, moram da ti čestitam da si baš daleko dogurao, a spotakli smo te, okej je da produkcija kaže - rekao je Desingerica.

Produkcija je ipak odlučila da će Pavle svoju kartu za šesti krug morati da potraži u baražu.

