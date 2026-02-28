Ovo ti je opomena! Andrija Veličković zapeo u trećem krugu, ove stvari mora HITNO DA POPRAVI!

Karleuša se složila sa tim da ne dobije sva četiri glasa.

Prvi kandidat koji se predstavio u večerašnjoj emisiji "Pinkove zvezde" bio je Andrija Veličković, koji je otpevao pesmu Dejana Matića "Lutka", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga, Andrija je otpevao i numeru Petra Mitića "Gas do daske", a nakon nastupa rezultat je bio jasan - on je dobio tri pozitivna glasa, dok je Desingerica glasao negativno.

- Despiću, ne j*bi nas od početka emisije - rekla je Karleuša.

- Budi bar danas vaspitana, obukla si se kao notar, ispoštuj to - naveo je Desingerica.

- Nije da nisam zadovoljan, nego kao precedavajući smatram da je za tri da i da produkcija odluči. On je meni nekako za tri i mislim da treba jači kriterijumi za ovaj krug. Bio je odličan, ne skroz mega, ali nije bilo ni loše, lepo, kulturno, ali nije bilo ni mega ima tu jačih tigrova - rekao je Desingerica.

- Nije bilo mega, ali je bilo komercijalno, bendovski. Koliko ti kao individualac možeš da budeš, ne znam, ali ima dobrih bendova sa dobrim pevačima. Prvu pesmu si krenuo mlako, u refrenu si zgazio. Druga pesma intonativno tu i tamo, ovo je ipak treći krug, bilo je i nekih falšića, ali si zaslužio moj glas, kao kompletan paket zaslužuješ moj glas i možeš mnogo toga još da pokažeš u ovom takmičenju - rekla je Viki.

- Smatram da je moglo i četiri, drugi problem je kod tebe a to je tvoj raspon glasa, pokazao si da ti strofe beže, dole se slabo snalaziš, samo izbor pesama da ne budu ovakve, biće bolje, druga pesma jeste malo bilo pogrešnih moledijskih tonova - rekao je Bosanac.

- Meni je malo teže da se uklopim u ovaj treći krug jer ste meni večeras prvi, ja sam prezadovoljna, htela sam odmah da glasam, gledam što ovi ljudi ne glasaju. Dok sam se snašla, zemljak kako da dam ne, meni su super, sviđaš mi se - rekla je Rada.

- Moram da budem kritična ovog puta prema mom kandidatu, jer od mojih kandidata očekujem više, ovo je realno, dobro je što nisi dobio sva četiri da ti bude opomena, da se sabere, da vodi računa o intonaciji, o tremi koja ga je satrla, ti si divan momak, kulturan, lep, imaš sve predispozicije, to malo te deli uspeha. Želim da ti ovo bude opomena da se sledeći put ovakve greške ne dese, molim te učini me ponosnom - rekla je Karleuša.

Produkcija je odlučila da on ipak ide u baraž.

Autor: R.L.