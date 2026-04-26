Valentina Savović sreću mora da potraži u baražu! Karleuša potpuno van sebe: Ovo je seča mojih kandidata!

Ne može da veruje šta joj se dešava.

Valentina Savović sledeća je takmičarka ove večeri, koja je otpevala pesmu Doris Dragović "To", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga ona je izvela i pesmu grupe ET "Ne traži ljubav", a onda je žiri rekao svoje - ona je dobila tri pozitivna glasa, dok je samo Desingerica dao "Ne".

- Ovaj Despić osakati sve moje kandidate večeras, da li Despić, da li Viki, ne znam šta se dešava - rekla je Jelena.

- Meni je ovo bilo za realna tri, jer bi se ogrešili o neke druge kandidati, bila mi je bolja prošli i pretprošli put, to je moje lične žiriranje. Falilo mi je malo više da me ubedi u to -rekao je Desingerica.

- Ne radi ona ovde po porudžbini - rekao je Bosanac.

- Falilo je mnogo toga, devojka je bila bleda kopija sebe do sad. Falilo je tona, ima slika, nema ton. Sve je šuštavo i šištavo, ja sam dala da, ali da li je bilo i za tri da, nije bilo energije, na silu, Jelena nije bilo dobro, ona vuče, ona želi, ali ne izlazi. Nije bilo falša kao kuća, ali je bila neubedljiva, ali je više za da nego za ne - rekla je Viki.

- Mislim da su obe pesme bile dobre, devojka treba da ide dalje, ide u baraž, pa se borba nastavlja, nema stajanja - rekao je Kemiš.

- U okvirima tvoje boje glasa, ti si mnoge elemnte svog pevanja popravila, bilo je čisto, borba za svaki ton je bila, ritmika je bila, izgovor teksta, kritikovao sam te da te nisam razumeo, ti si zaslužila četiri da za ovu priliku - rako je Bosanac.

- Nadam se da će produkcija ispraviti ovu nepravdu, ova emisija se zove seča Karleušinih kandidata - rekla je Jelena.

