Pokušavaju producente da svedu na nivo pevača! Kemiš i Bosanac poslali Hamita Eminovića u baraž, Karleuša obećala LJUTU BORBU!

Biće gusto!

Poslednji takmičar ove večeri bio je Hamit Eminović, koji je izveo pesmu Šabana Bajramovića "Tuke Kamerav", a njegova mentroka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga, on je otpevao i pesmu Šabana Šaulića "Samo mene volela si lažno", a potom su usledili glasovi žirija - on je dobio dva da od Viki i Desingerice, dok su Bosanac i Kemiš glasali negativno.

- I ja sam htela da dam ne, ali sam dala da, trudio se dečko, u prvoj pesmi do drugog refrena si sastavio nisi, ušao si u falš da je to bolelo. Šaban nisu ti ukrasi izlazili, nije otpevano kako treba, ali tvoja volja, želja, toliko si bio upororan, ja sam te nagradila, ali ovo je realno - rekla je Viki.

- Ovo je klasičan primer kako Viki pravda svog kandidata, ozlojeđena je i ne može da dođe sebi. Tvoj kandidat je bio deset puta bolji, kako ja njemu da dam da, kad je tvoj bio bolji. Kako ti daješ da, kad je bio lošiji od tvog kandidata, parametar valjda postoji.... Vrlo nesigurno, pokušavao si po svaku cenu da se izvadiš - rekao je Bosanac.

- Najbolje da nije pokušao da se izvadi, da je terao falš do kraja - pobunila se Jelena.

- Bio si loš, sve vreme amater i ostao amater - rekao je Bosanac.

- I prva i druga pesma nizak i falš, ne znam šta da kažem, znamo koji je krug, ide dečko u baraž, zašto takva ogorčenost - rekao je Kemiš.

- Pokušavaju dva vrsna producenta da svedu na nivo pevača - rekao je Bosanac.

- Složio bih se sa Viki - rekao je Desingerica.

