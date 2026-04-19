Karleuša na kolenima molila Ognjena da pusti Hamita Emirovića! Produkcija ga ipak poslala u baraž, Kalreuša se ostrvila na Bosanca! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Poslednji takmičar ove večeri bio je Hamit Eminović, koji se predstavio pesmom Šabana Šaulića "Viđaš li mi staru ljubav", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Odmah potom, on je otpevao i pesmu "O Đila" koju u originalu izvode Haris Džinović i Sar e Roma, a nakon toga usledili su glasovi stručnog žirija - on je dobio tri pozitivna glasa, samo do Bosanca "Ne".

- Meni si večeras bio baš dobar - rekla je Viki.

- Prva greška za prvu pesmu,to je jedan od najlepših foršpila, koju Dragan svira a vi ste uzeli jednu koju svira robokap. Nije Draganova, pa oni misle da ti tako sviraš harmoniku - rekao je Kemiš.

- Što se tiče pevanja meni se to dopalo, malo si se ritmički jurio, ali si talenotvan ti bi to čuo, ali meni se dopalo, i baš je bilo po mom ukusu, bio si mi baš dobar - rekla je Viki.

- Meni se baš svidelo kako si otpevao i mislim da je jedno od tvojih najboljih izvođenja, bolji si nego što si bio, diskutabilno je da li je za četiri ili tri, ali se meni svidelo i lepo je to zvučalo - rekao je Desingerica.

- Ti si izabrao prvu pesmu, to je pesma koju sam i producirao Šabana Šaulića, on ju je napravio u Nemačkoj kad smo sedeli, to je sevdah i nijedan triler nisi izveo koji je on otpevao, što niste usporili matricu, bila je zgužvana, bila je loša. Druga je bila bolja, ali i njoj je nešto falilo, jedino mi se dojmio kraj, pokazuuješ da ima u tebi potencijala, ali muzika je čistota, rađanje svakog trilera, svakog tona, svakog melizma. Najtežu si pesmu izabrao - rekao je Bosanac.

Za to vrleme Jelena je molila Ognjena nakolenima da njen kandidat prođe dalje direktno.

- Molim te da prođe, nemoj nikog da pitaš, moli te - govorila je Jelena na kolenima.

- Ne može da ispusti glavni triler - vikeo je Bosanac.

- Hamite, Subotica je jako ponosna na tebe, moj Hamit je čaroban, on nikad pre ovog takmičenja nije pevao, ti si za mene pobednik - rekla je Jelena.

- Da bismo uzeli sve u obzir i da bi bili fer, meni je on super, ali neka se dokaže u baražu - rekao je Ognjen.

