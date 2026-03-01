Ti si simpatičan bucko, izazivaš simpatije i poneko sažaljenje! Karleuša nije pala na šarm Adila Kurtića, poslala ga u baraž!

Moraće bolje da se potrudi.

Adil Kurtić sledeći je kandidat koji se predstavio večeras i to sa pesmom Nikole Rokvića "Med i slatko grožđe", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Odmah nakon toga on je otpevao i čuveni hit Marinka Rokvića "I kad me svi zaborave", a nakon nastupa usledili su glasovi žirija - on je dobio tri pozitivna glasa, dok je samo od Karleuše dobio "Ne".

- Mislim da je ovo i više nego dobar rezultat kako si ti pevao večeras, ti si sladak, simpatičan bucko, gledaš u oči, izazivaš simpatije i poneko sažaljenja, ali ja sam bila velikomučenica tvrda do kraja, izbegavala sam kontakt očima sa tobom da ne bih dala "Da", tri da je i više nego dobar rezultat za njega večeras, bilo bi nefer da sam i ja dala da, pogotovo krajevi, rogobatni, neubedljivi, obe pesme od Marinka Rokvića, neko ti je rekao da ti leže, a ja mislim da ti ne leže uopšte - rekla je Jelena.

- Viki te je pretegla isto kao Pilicu, ti si se gore borio za život, nije to bilo dobro, jesti moj iz Bosne, ali ovo ti je bilo najlošije pojavljivanje, dobro si prošao - rekao je Bosanac.

- Malo sam komentarisala, strofa je bila dobra, kod Nikole, ali u refrenu mi je falilo nešto, dala sam da zbog druge pesme, tu si se izvukao, možda je bilo više za dva da, nego za tri da, očekivala sam više, izvukao si se u drugoj pesmi i mislim da možeš da ideš dalje - rekla je Rada.

- Složio bih se sa Radom, nešto je tu falilo, videćemo šta će produkcija da odluči - rekao je Desingerica.

Produkcija je odlučila da on ipak ide u baraž.

Autor: R.L.