Metež zbog Denijala Skendera! Karleuša nazvala Viki kokoškom, produkcija ga ipak poslala u baraž! (VIDEO)

Bilo je napeto.

Denijal Skender sledeći je takmičar ove večeri, koji je ovoga puta otpevao čuveni hit Šabana Šaulića "Dođi da ostarimo zajedno", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Za svoje drugo predstavljanje on je izabrao pesmu Šerifa Konjevića "Koliko plavo nebo je", a nakon nastupa usledili su glasovi žirija - on je dobio tri pozitivna glasa, dok je samo od Bosanca dobio negativan glas.

Jelena se odmah razočarala zbog ovakvog ishoda, a Viki je istakla da je Bosanac bio u pravu i da je i ona vagala da li da glasa pozitivno ili negativno.

- Nemoj ti da govoriš ko je u pravu. Ćuti bre kokoško, ništa te nisam pitala - rekla je Jelena.

- Kokoška kokoški će da kaže - rekla je Viki.

- Šabana burazeru ili znaš da pevaš ili ne pokušavaš. Nijednu visinu nije mogao da izvuče - naveo je Đani.

- Meni se baš Šaban svideo. Doneo je Šabana na svoj način - rekla je Jelena.

- Šaban nema na svoj način, nijenu frazu, nijedan ukras, stilski totalno promašeno, ne peva se ta pesma tako. Ako mu daš ovu pesmu, onda moraš znati šta tu očekuješ. Može da ti se svidi, ali to nije bilo dobro - rekla je Viki.

- Dobro je što si dobro završavao, nisi čekao orkestar, to je bilo fantastično. Međutim, samo izvođenje je bilo jako prljavo, sa dosta falša, nesigurnosti, naročito kraj, pukao ti je glas, otišao si u falš. Ovo je neki standard u narodnoj muzici, koji je pogurao Šaban. Druga pesma ti je možda mogla biti viša, ali plivao si. Ja ne mogu protiv muzike, žao mi je - rekao je Bosanac.

- Dala sam ti glas jer si mi simpatičan i drag kandidat, možeš još da pokažeš u ovom takmičenju. Nemoj da biraš repertoar koji ti je pretežak, u ovom trenutku to nisu tvoje vokalne sposobnosti, ti to ne možeš da otpevaš i da izneseš. Ne poseduješ to pevačko znanje da bi to mogao adekvatno da izvedeš. Ali dala sam ti glas jer mislim da si dobar kandidat i da u sledećem krugu pametnije biraš, nešto što će ti biti simpatičnije na bini - rekla je Viki.

- Što se mene tiče, držao si mi pažnju, zabavnjački si bio odličan, ali što oni kažu da uđemo u tematiku za pevanja Šabana, ja sam ti više dao glas zbog tog zabavnjačkog dela, i nisam mu zamerio što Šabana nije mogao da izvuče, ti si meni držao pažnju, radio si posao kako se radi, ti na svoj način si izvukao i bilo je više za da nego za ne - rekao je Desingerica.

- On nije zabavljač nego ozbiljan pevač - rekla je Jelena.

- Mogu da ga zamislim na bini gde cirkam i da mi drži pažnju - rekao je Desingerica.

- Fascinantno je da neko sa 19 godina ima ovakvu boju glasa, on ovako poseduje binu, ponašao se gazda, ja ne slušam Šabanove ukrase, trilere, i ne treba da budu kopije mali Šabani. Ja smatram da je on Šabanovu pesmu na svoj način otpevao fantastično - navela je Jelena.

- Ne radi se o kopiji, nego o znanju, o pevačkom znanju, izvedi ga na svoj način, ali izvedi ga kako treba - rekla je Viki.

Autor: R.L.