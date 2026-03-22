Pala ozbiljna 'seča'! Samo njih ČETVORO uspelo da prođe u peti krug iz baraža! (VIDEO)

Ovo je bilo napeto!

Nakon što su svi kandidati završili svoje nastupe, usledio je baraž, u kom oni koji nisu prošli direktno u naredni krug imaju još jednu šansu. Takmičari su otpevali svako po jednu odabranu pesmu, a onda se svima obratila voditeljka Bojana Lazić.

- Večeras je sedam kandidata prošlo direktno, niko nije ispao, a njih 11 je u baražu, od čega njih četvoro idu dalje - rekla je Bojana.

Iz baraža su u peti krug dalje prošli: Haris Kajević, Valentina Savović, Muhamed Beriša i Pavle Petković.

Autor: R.L.