Šta je on bio dok je Saša Popović bio živ?! Karleuša stigla na snimanje Pinkovih zvezda pa zapenila zbog Žike Jakšića, ovu izjavu mu neće oprostiti

Muzička zvezda Jelena Karleuša došla je vidno neraspoložena na snimanje muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", jer je kasnila, ali je bila raspoložena da razgovovara sa pripadnicima medija.

Naime, Jelena je otkrila da je kasnila na početak snimanja,a ptom je ispričala kako je proteklo prvo snimanje nakon povratka Zorice Brunclik.

- Svi smo ridali, jecali smo na sav glas - rekla je Jelena Karleuša.

Takođe progovorila je i o menadžerima koji tretiraju svoje pevače kao robove.

- Ja nikad nisam imala menadžera, uvek sam bila specifična, usamljena rendžerka. Ali u današnje vreme mnogi koji nemaju veze sa muzikom zarad brze zarade tretiraju pevače kao trkačke konje, radno roblje. Sve to znate, što me to pitate? Što ne pitate pevače koji su bukvalno robovi tim menadžerima - rekla je.

Na samom kraju je pobesnela zbog izjave Žike Jakšića, koji je istakao da nije tačno da je "Grand" zabranio Milanu Stankoviću da snimi duet s njom.

On zna? On je tamo bio šta? Šta je bio Žika Jakšić kad je Saša Popović bio živ? On zna... Ja ne volim kad mi kontriraju. Ja volim Žiku, ali ne volim kad se tako pametare i on i Mili i svi. Ja kad nešto kažem, kažem tačno kako je. Kažem istinu. Ovo je bilo tako kako sam rekla - istakla je.

