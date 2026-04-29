UDAJE SE KARLEUŠA?! Najavila svoju treću svadbu, pa brutalno prozvala Melinu Džinović (VIDEO)

Pop zvezda Jelena Karleuša na današnje snimanje "Pinkovih zvezda" stigla je u ekstravagantnom, nikad smelijem izdanju, što je bio predmet njenog razgovora s novinarima, kao i aktuelna estradna zbivanja.

Na snimanje je došla vidno raspoložena, pevušeći, a potom otkrila:

- Puno puta sam dodirnula nebo i pala na dno.

Okupljenim novinarima dodatno je pojasnila svoj stajlinga.

- To su morske zvezde, imam i školjke oko vrata. Iako je sivo sada, spremamo se za lepe dane, za leto. Crna sirena - rekla je ona, a potom se povela polemika o sirenama i njihovom uticaju na muškarce.

- Pevaju dok ih ne ubiju, dok ih ne navuku na stene, mornare... Neću nikoga da navučem, samo su mene u životu navlačili, ali ne dam se više prevariti.

Pink.rs/A. Nikolić Pink.rs/A. Nikolić

Na pitanje da li je videla i kako komentariše udaju Meline Džinović, bivše žene Harisa Džinovića, za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda Deja, JK je u svom stilu poručila:

- To je žena od Harisa Džinovića? Nisam videla. Da li stvarno vi mislite da ja treba da komentarišem to? Je l' se ona bavi javnim poslom? Neka joj je sa srećom - bilo je sve što je želela da kaže.

Melina na svojoj novoj svadbi nije nosila klasičnu venčanicu, ali pevačica to želi, ukoliko bude došlo do nove udaje.

- Moja treća svadba će biti fantastična, spektakularna i nešto što su zapravo prve dve trebale da budu - rekla je JK.

Autor: D. T.