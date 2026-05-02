Želim ti Evroviziju, savršena si: Karleuša nahvalila Draganu kao nikada, Desingerica ostao BEZ TEKSTA

Nisu mogli da veruju kako peva!
Dragana Mitrović, kandidatkinja Zorice Bru
nclik, za svoju prvu pesmu kojom se predstavila stručnom žiriju "Pinkovih zvezda", odabrala je numeru "Loše vino" od Bijelog dugmeta.
Kao svoju drugu pesmu Dragana je otpevala numeru "Ceo svet je moj", a ona je dobila sva četiri glasa "DA".
Usledili su potom komentari žirija.
- Kako da ne niže uspehe kada je ovako rasna pevačica. Čekala sam te u pesmi Bojane Stamenov, na onom najtežem delu. Sa lakoćom si to otpevala, želim ti još jednom, večeras, Evroviziju - rekla je Karleuša.
- Standardno dobra, tvoj najveći adut je tvoj glas, raskoš, boja glasa i ti si jako sigurna u to što radiš. Ti si svesna onoga što imaš i znaš, pa i da odabereš prave pesme, tako da je sve to bilo dobro - rekla je Viki.
- Vrlo sigurno, jasno, ubedljivo, ja bih voleo da čujem konačno, iz tebe izviru narodnjački ukrasi, ti ih sputavaš uporno...Hajde jednom da čujemo malo lila i tako dalje - rekao je Bosanac.
- Mislim da je svaka reč suvišna, bilo je savršeno. Moje "DA" govori više od reči - rekao je Desingerica.
Autor: Nikola Žugić