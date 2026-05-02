AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Želim ti Evroviziju, savršena si: Karleuša nahvalila Draganu kao nikada, Desingerica ostao BEZ TEKSTA

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nisu mogli da veruju kako peva!

Dragana Mitrović, kandidatkinja Zorice Brunclik, za svoju prvu pesmu kojom se predstavila stručnom žiriju "Pinkovih zvezda", odabrala je numeru "Loše vino" od Bijelog dugmeta.

Foto: TV Pink Printscreen

Kao svoju drugu pesmu Dragana je otpevala numeru "Ceo svet je moj", a ona je dobila sva četiri glasa "DA".

Usledili su potom komentari žirija.

- Kako da ne niže uspehe kada je ovako rasna pevačica. Čekala sam te u pesmi Bojane Stamenov, na onom najtežem delu. Sa lakoćom si to otpevala, želim ti još jednom, večeras, Evroviziju - rekla je Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Standardno dobra, tvoj najveći adut je tvoj glas, raskoš, boja glasa i ti si jako sigurna u to što radiš. Ti si svesna onoga što imaš i znaš, pa i da odabereš prave pesme, tako da je sve to bilo dobro - rekla je Viki.

- Vrlo sigurno, jasno, ubedljivo, ja bih voleo da čujem konačno, iz tebe izviru narodnjački ukrasi, ti ih sputavaš uporno...Hajde jednom da čujemo malo lila i tako dalje - rekao je Bosanac.

- Mislim da je svaka reč suvišna, bilo je savršeno. Moje "DA" govori više od reči - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Domaći

Grdana, zamišljam je s rogovima u dvorcu: Karleuša dala NE Dariji Subotić (13), žiri ostao u potpunom ŠOKU (VIDEO)

Domaći

Šok na samom početku emisije! Dejan Petrović poklonio Jovani i Ivani bukete cveća, a onda su svima popadale vilice zbog poklona za Ognjena i Acu Pejov

Farma

'LEŽIM NA PODU MOKAR, SEDAM DANA NE JEDEM' Kristijan opisao sve grozote Nemačkog zatvora: Hranio sam se sa dva prsta, kao ker (VIDEO)

Farma

IŠARAN USPOMENAMA! Kristijan objasnio značenje svake TETOVAŽE, ostali ga pomno slušali, pa ostali u ŠOKU zbog jedne! (VIDEO)

Domaći

TOTALNI KOLAPS U ZVEZDAMA GRANDA! Šokantan rezultat, takmičari u čudu: Bio sam za 17 glasova, NE ZA ISPADANJE!

Zadruga

Ostali šokirani: Vujović otkrio Munji i Terzi da je nastao HAOS sa Sandrom zbog njihovog zadatka (VIDEO)