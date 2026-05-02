Želim ti Evroviziju, savršena si: Karleuša nahvalila Draganu kao nikada, Desingerica ostao BEZ TEKSTA

Nisu mogli da veruju kako peva!

Dragana Mitrović, kandidatkinja Zorice Bru n clik, za svoju prvu pesmu kojom se predstavila stručnom žiriju "Pinkovih zvezda", odabrala je numeru "Loše vino" od Bijelog dugmeta.

Kao svoju drugu pesmu Dragana je otpevala numeru "Ceo svet je moj", a ona je dobila sva četiri glasa "DA".

Usledili su potom komentari žirija.

- Kako da ne niže uspehe kada je ovako rasna pevačica. Čekala sam te u pesmi Bojane Stamenov, na onom najtežem delu. Sa lakoćom si to otpevala, želim ti još jednom, večeras, Evroviziju - rekla je Karleuša.

- Standardno dobra, tvoj najveći adut je tvoj glas, raskoš, boja glasa i ti si jako sigurna u to što radiš. Ti si svesna onoga što imaš i znaš, pa i da odabereš prave pesme, tako da je sve to bilo dobro - rekla je Viki.

- Vrlo sigurno, jasno, ubedljivo, ja bih voleo da čujem konačno, iz tebe izviru narodnjački ukrasi, ti ih sputavaš uporno...Hajde jednom da čujemo malo lila i tako dalje - rekao je Bosanac.

- Mislim da je svaka reč suvišna, bilo je savršeno. Moje "DA" govori više od reči - rekao je Desingerica.

Autor: Nikola Žugić