Đorđe Jovanović izdominirao! Bacio na kolena sve svojom izvedbom, žiri ne krije oduševljenje (VIDEO)

Ostali nemi nakon njegovog nastupa!

Đorđe Jovanović, pod mentorskom palicom Dragomira Despića Desingerice, predstavio se numerom romske muzike, što je podiglo sve na noge.

Nakon toga, on se predstavio pesmom "Ljubav nije dug", pa je tako zaradio sva četiri glasa "DA".

Njegov nastup možete pogledati u nastavku.

Usledili su potom komentari žirija.

- Jedino što imam zamerku je to što su kratke matrice...Kako si izabrao ovog mentora - rekao je Kemiš.

- Kako ti Đorđe nisi došao kod mene - pitala je Karleuša.

- A što ga pitate zašto - rekla je Viki.

- Evo je majka Tereza se javlja - rekao je Kemiš.

- Dobro, ćuti kokoško! Đorđe, nisi rekao zašto?! - urlala je Karleuša.

- On je procvetao pored Despića, kada je tako onda se ne pita, a ako je loše, pa onda pitaš zašto taj mentor - rekla je Viki.

- Ja radim mnogo vrsti muzike koje radim, a inače, radim muziku za koju bi bio u fazonu: "Je l' moguće da si ti pravio", koju ne izvodim, mogu da je prodam. On prati moj rad - rekao je Desingerica.

- On možda dečko nije hteo standard - rekla je Viki.

- Jao evo je ova se javlja niko je ništa nije pitao, u sve se trpa. Šta te briga što se mi pitamo?! - rekla je Jelena.

- Sve sam rekla svojim glasom, Đorđe odlično, nemoj da se stidiš, zgazi! - rekla je Viki.

Autor: Nikola Žugić