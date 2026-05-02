Ovo je tvoje NAJLOŠIJE izdanje: Dimitrije Dilber (20) proslavio rođendan u Pinkovim zvezdama, žiri podeljen (VIDEO)

Ne štede reči!

Dimitrije Dilber, pod mentorskom palicom Dragana Stojkovića Bosanca, predstavio se prvom pesmom koja nosi naziv "Ti si izabrala njega".

Nakon ove prve pesme, on je otpevao i drugu numeru koja nosi naziv "Hej Danka", a nakon ovoga, on je dobio dva glasa "DA", dva glasa "NE".

Usledili su potom komentari žirija.

- Mislim da ti je ovo najlošije izdanje, ali isto mislim da ove "Pinkove zvezde" tebe trebaju, a da i ti njima trebaš. Mislim da treba da ideš dalje uz neke popravke - rekao je Kemiš.

- Ovo "DA" je za tvoj trud jer si se baš trudio da bude više ovakvih glasova. Bilo je nespremljeno, ali mislim da imaš taj neki svoj veliki potencijal što se tiče ovoga, ali možda danas nije bilo za nešto mega i više - rekao je Desingerica.

- Ti znaš da te baš gotivim, gotivim te jer si potpuno lud, mislim da se kod tebe nešto dešava, za šoubiznis je to jako dobro. Imaš taj neki stav ludački, izgledaš kao model, ali večeras pevanje nije bilo dobro. Tvoje ludilo je prešlo granicu i postalo je uznemirujuće, moraš da se iskontrolišeš, da ne izlaziš na scenu kao da si pobedio, pa izazivaš da ti tražimo dlaku u jajetu. Dva "DA" i dva "NE" je vrlo realno, nek ti ovo bude motivacija i lekcija da se smiriš. Dobar si frajer, dobro izgledaš, dobro se oblačiš, ali ovo moraš da smiriš - rekla je Karleuša.

- Ne znam šta je večeras bilo dobro, osim što lepo izgledaš. Trudio si se, jednoličan ti je izbor pesama - rekla je Viki.

