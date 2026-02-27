Misle da mu je ovo karma za sve! Učesnici ismejali Bebičino stanje zbog Teodore, uvideli da je Delićeva NIKAD SREĆNIJA: Daje mu na kašičiću, samo onoliko koliko je dovoljno (VIDEO)

Ne štede reči!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći video snimak na kom su imali priliku da vide kako Teodora Delić govori Bebici da je posle Anite Stanojlović, najveći bolesnik u "Eliti 9".

- Ovaj klip je blaža varijanta, lagana, tako da mi je lakše što je ovaj pušten. Sve što sam rekla, stojim iza toga, jeste, Anita i on. Na počeku ovog zadatka bio je klip u pabu gde sam rekla da će da se pokažu ko je najbolesniji, nisam očekivala da će to biti moj dečko. Ovde je bio normalniji. Sada kada sam videla Filipa na klipu, deluje mi kao da ne sluša. Stvarno se dečko prilagodio nama, stvarno sve pet, ali jeb*ga, šta da radim. Što je najgore, ja mislim da kada bi se opet desile lisice, on bi isto radio. To je to, to je on, takav mu je karakter - rekla je Teodora.

- Šta ja da kažem?! Tek sada vidim kako izgleda ovo na snimku...Pokušavao sam kao da ležim i da ne slušam, ali znaš šta je fora, oni kada se svađaju, 70 odsto svađa nisam čuo, zato što oni kao da se tiho deru i glasno šapuću, nešto između. Nije kao nisam hteo da čujem, nego stvarno nisam - rekao je Đukić.

- Meni nije smešno uopšte Ivana. Generalno se više i ne sećam oko čega se svađamo. Rekla je 400 puta najmanje to za vreme zadatka, bilo mi je jako odvratno, neprijatno, ovo je jezivo. Katastrofa! Još bolesnijie što su Terza i ovo četvoro šetali, ma da, to je baš top...Meni stvarno nije bilo smešno, bilo mi je mučno, ovo mi je peti rijaliti i najteži mi je do sada. Bukvalno mi je svaki dan težak, osećam tenziju - rekao je Bebica.

- Jadan ti je*ote - dobacila je Teodora.

- Pa jeste, ja kažem samo kako mi je. Ja ne mogu da prećutim neke stvari, pokušam, ali ne mogu da izdržim. Ne mogu da odglumim, kažem kako se osećam i to je to...Nije lepo, nije pohvalno, da li je to splet okolnosti...Kada se to desilo, ja sam pričao šta je, ja to imam drugačije u svojoj glavi, videćemo šta će biti na kraju kada se sve sabere. Ona zna, prebaci me u sekundi, počnem da razmišljam odmah o tome. Imam poverenje u nju, ali je neprijatno da s drugim dečkom ide u hotel - rekao je Bebica.

- Prvog marta nam je mesečnica, a mi tada idemo u hotel - smejala se Teodora.

- Ja ga razumem u pojedinim situacijama, on je pribran i dozvoljava ovo, a zašto?! Ona se prebacila u fazonu: "hajde da istrpim, imam pet meseci, kupim mir i onda sam s porodicom", ne smatram je toliko ludom da trpi ovo. Mislim da je ona nezadovoljna sa njim, ne sviđa joj se toliko, ako joj se ikada dopadao, sada se ohladila. Odnos bez perspektive, baš je gledam, s jedne strane je osuđujem i neshvatljiva mi je, a s druge strane u očima joj vidim umor - rekla je Vanja Prodanović.

- Biće čupavo, ali mislim da će Bebici biti najteže. Nema šta, šta da kažem, najjači utisak klipa mi je Filip. Nedelja će biti za Bebicu tragična, a zamisli taj idiotizam kada dođu pokloni za mesečnicu, a nje nema. Samo se bojim da namerno ove Filipove i Teodorine fan grupe ne pošalju poklone - rekla je Kačavenda.

- Evo, treći dan posmatram Teodoru, nikada srećnija nije bila, nikad druželjubivija nije bila, priča o drugim temama. Meni je Vanja to rekla pre neki dan, sada se slažem sa njom. Drži ga, bukvalno, na uzdama, blizu na povodcu, daje na kašičicu koliko mu je dovoljno da diše. Najbitnije je što je rekla: "znam zašto si srećan" i na kraju je rekla, direktno, ona mu da tračak neke nade i on jadan se smeje, a ona u sebi se misli: "budalo jedna, beži". Ja mislim da će on ovo sam da prekine, da (smeh) - rekao je Ivan.

- Ti se smeješ sa Ivanom Marinkovićem koji te je vređao ovde najstrašnije - rekao je Bebica.

- Ako je neko zaslužio da uživa u spa centru, onda je to Teodora, šta si ti sve prošla. Bebice, mi ćemo biti tu da ti pomognemo - rekao je Marinković.

- Koliko ga mrzite, strašno... - rekla je Teodora.

- Ja sam rekla da sam uz Bebicu, ponudila sam mu masažu protiv stresa, a njima srećno. Psihopata, čovek nije normalna. Nju treba da puste - rekla je Boginja.

- Kada sam ja nju psovao, vi ste stali na njenu stranu, a ona mi prva dobacuje i unosi mi se u facu, šta me boli ku*ac - podivljao je Bebica.

- Meni je iskreno, lakše je prebaciti na šalu kada je već sve prošlo. Rekla sam mu jasno da neću ništa raditi u hotelu, to su budalaštine, zato mi je nejasna ova njegova reakcija za stolom gde se ljuti i drnda. Ako mi veruješ, treba da se sprdaš ovde - rekla je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić