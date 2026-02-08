Nasilno je sve, Đedović vas je spojio: Ivan zapušio usta dušmanima i stao uz Kačavendu, Matora obrisala patos s učesnicima koji je provlače: Ona mi je bila tu kada mi je bilo NAJTEŽE (VIDEO)

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću kako bi izneo svoju nominaciju.

- Prvo ću o Kačavendi, što se nas tiče, mislim da i ptice na grani znaju kakav je naš odnos od prvog dana, pa sve do dana današnjeg. Svi vi koji sada vređate Kačavendu, bili ste njeni najbolji prijatelji, a ja nikad nisam bio prijatelj, a ne najbolji. Kačavenda i ja se ne družimo, imamo neku distancu, za razliku od ostalih ljudi koji su joj neprijatelji. Vaša greška je što mene pominjete, jer ste vi bili njeni prijatelji, ja sa Kačavendom nisam pijančio, nisam izlazio u diskoteku, nisam bio sa njom napolju, tako da se pozabavite time da ste vi ti koji ste pogrešili u proceni. Vi ste je veličali, ja nikada nisam, vi ste je babom zvali u pozitivnom smislu, sada je baba negativno, vi ste sa njom pravili biznis kombinacije i planirali da krečite kuće, ja ne. Ono što i dalje stoji kada je Milena Kačavenda u pitanju, uvek ću joj zamerati, pretnje ne doživljavam, zameram ono što mi je prošle godine rekla za Željka, nisam ni ja njoj ostao dužan. Bila si usmerena i gurnuta u vatru onog trenutka kada te je Đedović procesuirao i govorio kakvo treba učešće da ti bude. Narodu si se predstavila onakvu kakvu te Beograd zna, znam ja i ljudi oko tebe. Što se tiče Mikija, mi se poznajemo 15 godina, previše se poštujemo i previše smo vrlo slični, tako da Miki i ja nikada ne možemo da uđemo u ozbiljne sukobe. Ostavljam Mikija, šaljem Kačavendu - rekao je Ivan.

- Imamo ispred nas dve beogradske face. Tebi Milena svaka čast kako izgledaš, žena sa 50 godina je mlada žena. Ti ćeš postati baka kada tvoji sinovi dobiju decu. Nikada se nije desilo da neko dobar sa sedam ili osam ljudi, pa da sada ni sa kim ne priča. Ne znam, sada pričaju da si ih odrukala, ne znam šta je to, meni se to ne sviđa u neku ruku. Meni iz mog ugla deluje da vas je Đedović sve spojio, da budete dobri i da se družite...Ja ne mogu tebe da pošaljem, ostavljam Mikija, šaljem Kačavendu - rekao je Bora.

- Prvo ću da krenem od Kačavende, dosta ljudi mi je provuklo ovde, se*e mi se od ovih ljudi. Stav je ovakav, to važi i za moj odnos sa Bebicom. Iskreniji je moj odnos sa Bebicom i sa Kačavendom, nego njihovo lažno druženje i prelaženje preko svađa, izdaja, prećenja i ostalih stvari, nego naša smanjena netrpeljivost. Kačavenda nikada ne može da bude moj prijatelj, nikada nam odnos neće biti iskren. Ova žena, kada je meni bilo najteže, bila je tu. Ja sam osetila kao da mi je okrenula leđa time što je rekla i počela da spušta loptu sa Anđelom i Anitom. Ne mora da bude samo psovka i da pretimo, da bude teška reč, dovoljna je izdaja. Ne postoji način da ja kada izađem, da s Kačavendom se kao ostali, se zbližim. Vređala je Anđela najstrašnije, na početku ovog rijalitija, mnogo puta su Marka pomenuli. Ja nemam problem da ga pohvalim kada mi nešto kaže, naučio me je da je prva sumnja uvek istina i da ne pružam drugu šansu. Moje mišljenje o Mileni je isto, ja sam njoj rekla da je ku*va iz devedesetih, ona meni da sam kepec i debela, ali je meni izdaja gora od tih reči. Prema Mikiju imam poštovanje, ali evo, on je nerčik, ne prihvata kritiku. Za njega sam se opustila i to mi je zamerio. Šaljem Kačavendu, ostavljam Mikija - rekla je Matora.

Autor: Nikola Žugić